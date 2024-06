Stars David Bowie: Sein Geist soll auf Mustique weilen

David Bowie - BRIT Awards 1999 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.06.2024, 18:00 Uhr

David Bowies Geist spukt Berichten zufolge auf der Insel Mustique.

Der Musiker und Schauspieler starb 2016 im Alter von 69 Jahren nach einem 18-monatigen Kampf gegen Leberkrebs, der er vor der Öffentlichkeit geheim gehalten hatte. Nun wurde behauptet, dass Davids Präsenz auf der Karibikinsel weiterlebe, wo er und seine Frau Iman ein Zuhause hatten.

Der ehemalige ‚GQ‘-Redakteur Dylan Jones schreibt in seinem neuen Buch ‚These Foolish Things‘: „Wenn Sie etwas Zeit auf Mustique verbringen, werden Sie Bowies Geist treffen, sei es in Basil’s Bar oder im Cotton House Hotel, wo es immer noch jeden Dienstag ein wöchentliches Meet Greet gibt, bei dem Sie sehen können, wer auf der Insel übernachtet.“ Jones fügte hinzu, dass Bowie Stammgast in Basil’s Bar war und es liebte, mit der Hausband zu jammen. Er beschrieb es als „die Spelunke am Wasser, in der sich immer noch jeder auf der Insel nach Einbruch der Dunkelheit versammelt“, und fügte hinzu: „Bowie war Stammgast und stand gelegentlich auf, um mit der Hausband zu singen, die gerade dort spielte. Wenn Bowie auf der Insel war, neigte er dazu, extrem gesellig zu sein, und noch bevor er anfing, mit Iman zu kommen, verbrachte er seine Abende damit, mit Leuten wie Mick Jagger und Bryan Ferry zu feiern.“

Bowie-Kollaborateur Earl Slick beschrieb den verstorbenen Star kürzlich als „die seltsamste Katze, die ich je gesehen habe“, als er sich an seine erste Begegnung mit dem Musiker in den Siebzigern erinnerte. In seinem Buch ‚Guitar: Playing with David Bowie, John Lennon, and Rock-and-Roll’s Greatest Heroes‘ schrieb er: „Mann, er war dünn wie ein Rechen. Und blass. Er war so gekleidet, wie sich ein englischer Rockstar einen Zuhälter aus Harlem vorstellen würde. Lockere, weite Hosen kombiniert mit Capezio-Tanzschuhen. Es war eine seltsame Kombination, aber auch sehr cool. Und ich war besonders beeindruckt von der Art und Weise, wie er sich bewegte. Er war anmutig für einen Rock’n’Roll-Typ. Um das Ganze abzurunden, hatte er leuchtend orangefarbenes Haar unter einem grauen Fedora. Als er dann näher kam, bemerkte ich, dass er keine Augenbrauen hatte! David war definitiv die seltsamste Katze, die ich je gesehen hatte, und ich hatte schon zu diesem Zeitpunkt in meiner Karriere mit einigen verrückten Charakteren zu tun.“