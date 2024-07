Nach Residenz in Las Vegas Verplappert! Kylie Minogue plaudert Tour-Plan durch Australien aus

Kylie Minogue will wieder unterwegs sein. (smi/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 16:21 Uhr

Verplappert im Radio: Nach einer Konzertreihe in Las Vegas plant Kylie Minogue nun eine Tour in ihrer Heimat Australien. Dabei wird es sich um ihre erste Konzertreihe in Down Under seit fünf Jahren handeln.

Ihre Konzertreihe in Las Vegas ist im Mai 2024 nach einem halben Jahr und 20 Auftritten zu Ende gegangen. Nun will Kylie Minogue (56) wieder auf Tour gehen. Dies verriet die Australierin in einem Radiointerview mit dem Sender Fox aus Melbourne. Dort stellte ihr das Moderationsteam die Frage, ob sie bald wieder durch ihre Heimat touren würde. "Ich möchte Ja sagen" war ihre Reaktion. "Ja. Die Antwort ist ja", bekräftigte sie dann. Sie sei gerade dabei, die Details zu klären.

Dann ruderte Kylie Minogue zurück. Möglicherweise hatte sie sich live on Air verplappert. "Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen", merkte sie an. "Aber ja", bekräftigte sie dann die News.

Australische Fans waren zuletzt enttäuscht

Über die Nachricht werden sich vor allem ihre australischen Fans freuen. Schließlich wurde gerade das Festival Splendour in the Grass abgesagt. Die Lokalheldin hätte eigentlich bei dem Event auftreten sollen, das für das nächste Wochenende geplant war.

In Australien hatte sich Kylie Minogue schon seit mehr als fünf Jahren nicht mehr live auf der Bühne gezeigt. Im Rahmen ihrer "Golden Tour" machte sie zuletzt im März 2019 in Down Under Halt. Ihre letzte Tour, mit der sie von Sommer 2019 bis Frühling 2020 ihr Greatest-Hits-Album "Step Back in Time" promotete, führte nur durch Europa.

Einen Traum für ihre ausgeplauderte Tour durch ihre Heimat hat Kylie Minogue schon. Sie will das Melbourne Cricket Ground ausfüllen. In das Stadion in ihrer Geburtsstadt passen mehr als 100.000 Menschen.

Genügend neuen Stoff für eine baldige Tour hätte Kylie Minogue auch. Obwohl ihr jüngstes Album "Tension" mit dem Superhit "Padam Padam" erst im September 2023 erschienen ist, soll sie schon an einer neuen Platte arbeiten.