Er starb an Weihnachten Britischer Premier Keir Starmer trauert um seinen Bruder

SpotOn News | 27.12.2024, 14:45 Uhr

Der britische Premierminister Keir Starmer trauert um seinen Bruder Nick. Der 60-Jährige starb am zweiten Weihnachtsfeiertag an den Folgen einer Krebserkrankung.

Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (62) trauert um seinen Bruder Nick, der am zweiten Weihnachtsfeiertag an den Folgen einer Krebserkrankung starb. In einem Statement, aus dem mehrere britische Medien zitieren, nannte der Labour-Politiker seinen Bruder einen "wundervollen Mann", der "allen Herausforderungen, die das Leben ihm stellte, mit Mut und gutem Humor" begegnet sei. "Wir werden ihn sehr vermissen", fügte er hinzu und bedankte sich bei "allen, die Nick behandelt und gepflegt haben".

Nick Starmer wurde 60

Ein Sprecher des britischen Premiers gab zuvor bekannt, dass Nick Starmer am Nachmittag des zweiten Weihnachtsfeiertags (26. Dezember), in Großbritannien "Boxing Day" genannt, im Alter von 60 Jahren "friedlich" gestorben war. Laut dem britischen "Guardian" sollte Starmer mit seiner Familie ab dem heutigen Freitag in den Urlaub fahren, nun werde er aber zu Hause bleiben.

Keir Starmer ist seit dem 5. Juli 2024 Premierminister des Vereinigten Königsreiches und seit April 2020 Vorsitzender der Labour Party. Der Sohn einer Krankenschwester und eines Werkzeugmachers wuchs mit drei Geschwistern in der Grafschaft Surrey auf. Der Premier ist seit 2007 mit Ehefrau Victoria verheiratet, mit ihr hat er einen Sohn und eine Tochter.