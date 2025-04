Stars Beyoncé und Jay Z auf der Suche nach Basis in Großbritannien

Beyoncé and Jay-Z attend the 65th GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2025, 16:00 Uhr

Beyoncé und Jay Z sind Berichten zufolge auf der Suche nach einem Zuhause in Großbritannien.

Das Superstar-Paar soll daran interessiert sein, ein Haus in den malerischen Cotswolds zu kaufen, obwohl ihre Immobilie in LA immer ihr Hauptwohnsitz sein wird.

Ein Insider verriet der Kolumne ‚Eden Confidential‘ der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Die Waldbrände haben ihnen einen guten Grund gegeben, sich außerhalb von Los Angeles umzusehen, um neue Stützpunkte zu bauen. Sie werden immer in LA ansässig sein, aber Großbritannien steht auf der Tagesordnung. Beyoncé liebt das Vereinigte Königreich, weil es alles unterstützt, was sie tut.“ Das Paar soll sich bei seiner Suche wegen des Landes und des Platzes auf die Cotswolds konzentrieren. „Sie haben nach Immobilien gesucht und werden kaufen, wenn sie einen Ort finden, an dem sie sich wie zu Hause fühlen, aber sie schauen sich kurzfristige Möglichkeiten an, während sie ihre Entscheidung treffen.“

Das Paar, das zusammen die siebenjährigen Zwillinge Sir und Rumi und die Tochter Blue Ivy (13) hat, hofft Berichten zufolge, eine kurzfristige Basis in Großbritannien zu finden, während Beyoncé diesen Sommer durch Europa tourt. Der Insider verriet: „Beyoncé möchte, dass sich das Touren für die Kinder so normal wie möglich anfühlt, weshalb Hotels nicht ideal sind. Sie haben zwei [britische] Immobilien im Sinn. Daylesford, Lord Bamfords 1.700 Hektar großes Anwesen, vielleicht? Oder Blenheim Palace?“

Beyoncés ‚Cowboy Carter Tour‘ beginnt am 28. April 2025 in Inglewood, Kalifornien, und endet am 26. Juli 2025 in Paradise, Nevada. Die europäische Etappe umfasst neun Termine, mit sechs Shows in London im Tottenham Hotspur Stadium am 5., 7., 10., 12., 14. und 16. Juni und drei Shows in Paris im Stade de France am 19., 21. und 22. Juni.

