Bekannt aus vielen Serien Britischer Schauspieler Adrian Schiller unerwartet verstorben

Adrian Schiller wurde 60 Jahre alt. (wue/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 15:26 Uhr

Der englische Schauspieler Adrian Schiller ist unerwartet im Alter von 60 Jahren gestorben. Dem deutschen Publikum war er wohl vor allem aus "The Last Kingdom" bekannt.

Adrian Schiller (1964-2024) ist tot. Der in London geborene Schauspieler ist im Alter von 60 Jahren überraschend gestorben, wie unter anderem der britische "Independent" unter Berufung auf ein Statement der Agentur des Verstorbenen berichtet. Darin heißt es unter anderem: "Er ist viel zu früh gestorben, und wir, seine Familie und seine engen Freunde sind am Boden zerstört über den Verlust. Sein Tod kam plötzlich und unerwartet, und es sind noch keine weiteren Einzelheiten über die Ursache bekannt."

Video News

Aus diesen Produktionen kannte man Adrian Schiller

Schiller war bekannt aus Filmen, Serien und vom Theater. Er sei laut des Statements erst kürzlich aus dem australischen Sydney zurückgekehrt, wo er im Stück "The Lehman Trilogy" zu sehen war. Eine internationale Tour hätte ihn dann weiter nach San Francisco geführt.

Seine Film- und Fernsehkarriere begann Anfang der 1990er Jahre. Die erste Fernsehrolle hatte er 1992 in "Heißer Verdacht: Operation Nadine", einer Krimiserie mit Helen Mirren (78). Über die Jahre hinweg brachte Schiller es zu zahlreichen Auftritten, darunter in großen Produktionen wie der Kultserie "Doctor Who", in "Die Schöne und das Biest" mit Emma Watson (33) aus dem Jahr 2017 oder im biografischen Drama "The Danish Girl" mit Eddie Redmayne (42) und Alicia Vikander (35). Am bekanntesten war er jedoch wohl für die Rollen des Aethelhelm sowie des Mr. Penge in den Historien-Serien "The Last Kingdom" und "Victoria".