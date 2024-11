Motsi Mabuses Schwester zieht ein Britisches Dschungelcamp: Oti Mabuse und Coleen Rooney bestätigt

Oti Mabuse (li.) und Coleen Rooney ziehen in das britische Dschungelcamp. (eyn/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 12:28 Uhr

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse wird bei der kommenden Ausgabe des britischen Dschungelcamps besonders mitfiebern: Ihre Schwester Oti zieht in den australischen Dschungel. Auch Fußballer-Gattin Coleen Rooney ist dabei.

Überraschung für alle "Let's Dance"-Fans: Oti Mabuse (34) zieht ins britische Dschungelcamp. Die neue Staffel von "I'm A Celebrity…Get Me Out Of Here!", die wie die deutsche Version in Australien gedreht wird, startet am 17. November. Nur sechs Tage vorher hat der Sender ITV jetzt die finale Besetzung bekannt gegeben. Den deutschen Fans dürfte besonders Oti Mabuse ein Begriff sein, denn sie ist die Schwester von "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse (43).

Die Profitänzerin nahm selbst zweimal bei "Let's Dance" teil, 2015 schaffte sie es mit dem "DSDS"-Star Daniel Küblböck (1985-2018) sogar auf den sechsten Platz. Außerdem tanzte sie mehrfach bei der britischen Version "Strictly Come Dancing" und ist inzwischen als Jurorin bei "Dancing on Ice" aktiv. Jetzt zieht der TV-Star ins Dschungelcamp ein und wird sich Ekelprüfungen stellen.

Oti Mabuse verspricht "eine Menge Tränen"

"Wenn du als Jurorin arbeitest, schaust du dir eine schöne Show an, isst einen Sonntagsbraten und gehst dann nach Hause. Das hier wird 100 Mal härter sein, und ich denke definitiv, dass ich im Camp auch weinen werde", zitiert der Sender die Sportlerin Oti. Sie sei generell sehr emotional: "Wir werden eine ganze Menge Tränen von mir sehen." Besonders Angst habe sie vor Schlangen.

Doch Oti Mabuse, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter wurde, suche auch etwas Entspannung im Dschungelcamp. "Jetzt, wo ich meine kleine Tochter habe, möchte ich wieder die abenteuerlustige und fröhliche Oti werden. Ich fühle mich bereit für eine Veränderung und will etwas völlig anderes machen", so Mabuse. Sie freue sich auch darauf, ganz entspannt auf "Make-up, Concealer und falsche Wimpern" zu verzichten.

Auch Coleen Rooney ist dabei

Neben Oti Mabuse sorgt auch Coleen Rooneys (38) Name im Cast für Aufmerksamkeit. Die Ehefrau des einstigen Fußballstars Wayne Rooney (39) soll laut "The Independent" die höchste Gage aller Promis jemals bekommen: Demnach soll sie 1,5 Millionen Pfund (rund 1,8 Millionen Euro) dafür verlangen, sich mit Maden überschütten zu lassen und Känguru-Hoden verspeisen zu müssen.

Im Interview mit "ITV" betonte Rooney, bereits mehrfach für das Format angefragt worden zu sein. "Im Laufe der Jahre gab es andere Dinge in meinem Leben, und außerdem waren meine Kinder noch sehr klein. Aber jetzt sind sie in einem Alter, in dem ich für diese Zeit wegbleiben kann. Ich habe auch das Gefühl, dass es Zeit für eine Herausforderung für mich ist und ich etwas Neues machen möchte", erklärt sie. Ihr Ehemann unterstütze ihre Teilnahme.

Die weiteren Teilnehmer dürften den deutschen Fans nicht unbedingt etwas sagen: Dazu gehören die Popsängerin Tulisa Contostavlos (36), "Coronation Street"-Schauspieler Alan Halsall (42), Radio-DJ und Moderator Melvin O'Doom (44) sowie der ehemalige Boxer Barry McGuigan (63). Außerdem sind Dean McCullough (32), ebenfalls Radio-DJ, die "Loose Women"-Moderatorinnen Jane Moore (62) und GK Barry (25) sowie Danny Jones (38), Leadsänger der Pop-Rock-Band McFly, dabei.