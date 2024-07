Stars Britney Spears: Sie hat definitiv keinen Partner

Britney Spears

Bang Showbiz | 09.07.2024

Britney Spears hat erklärt, dass sie „single“ ist – und ihren angeblichen Freund Paul Richard Soliz wegen seines Umgangs mit einer Paparazzi-Begegnung scharf kritisiert.

Es wurde gemunkelt, dass die ‚Toxic‘-Hitmacherin mit ihrem ehemaligen Haushälter Paul (37) zusammen ist, von dem weithin berichtet wird, dass er ein umfangreiches Vorstrafenregister hat. Es war nie ganz klar, ob die beiden tatsächlich zusammen waren, doch nun hat Britney betont, dass sie aktuell keinen Partner habe.

Die beiden sollen bereits im Mai in eine Razzia im Chateau Marmont Hotel in Los Angeles verwickelt gewesen sein, was Britney dazu veranlasste, öffentlich zu leugnen, dass sie an dem Promi-Spot einen „Zusammenbruch“ erlitten habe. Und im Monat zuvor gerieten Britney und Paul anscheinend wegen der Art und Weise, wie er mit den Paparazzi umging, in Streit. Sie kritisierte ihn auch wegen seiner zu schnellen Fahrweise und die 42-jährige Popsängerin behauptete, Paul habe seiner Mutter gesagt, dass er „belästigt“ werde. In ihrer Instagram-Story wütete sie: „Warum fährt er 140 in einer Nachbarschaft, in der uns ein Paparazzi folgt, nur um dann das Fenster herunterzukurbeln, wenn der Paparazzi an meine Seite kommt? Warum ruft er seine Mutter an und sagt, dass er belästigt wird? Warum hat er das Fenster heruntergekurbelt, während ich weinend auf dem Sitz saß?“ Sie postete auch ein Zitat auf Instagram, das lautete: „Ihre Haltung ist brutal, aber sie hat ein Herz aus Gold.“ Und in der mittlerweile gelöschten Bildunterschrift sagte sie: „Sowas von single, verdammt! Ich werde nie mit einem anderen Mann zusammen sein, solange ich lebe!“