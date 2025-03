Stars Britney Spears: Ihr Badezimmer ist abgebrannt

Britney Spears - Feb 2017 - Clive Davis Pre-Grammy Party - LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.03.2025, 16:00 Uhr

Britney Spears verriet, dass ihr Badezimmer abgebrannt sei.

Die 43-jährige Popsängerin postete in den frühen Morgenstunden des Montags (10. März) in den sozialen Medien einen Videoclip von sich, in dem sie in einem Bikini mit Gepardenmuster tanzt.

Allerdings verriet die Musikerin auch, dass ihr früher am Tag ein kleines Unglück passierte, als sie einen Kuchen im Ofen vergessen hatte. Britney schrieb auf ihrem Account auf Instagram: „Ich habe vier Kleidergrößen verloren, da ich den Geparden-Look angezogen habe – ich habe schon lange nicht mehr getanzt!!!“ Spears erzählte, dass sie es leid sei, „alles zu verstehen“. Britney fügte hinzu: „Ich habe heute mein Badezimmer niedergebrannt, bin wie eine Verrückte zurück ins Haus gerannt, da ein Kuchen im Ofen war, und ich bin es ehrlich gesagt leid, alles zu verstehen!!!“ Im November 2021 erlangte die ‚…Baby One More Time‘-Sängerin die Kontrolle über ihr Multimillionen-Vermögen und verschiedene Aspekte ihres Lebens zurück, als ihre Vormundschaft nach 13 Jahren beendet wurde.