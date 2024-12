Stars Britney Spears: Tritt ihr Sohn in ihre Fußstapfen?

Jayden Federline And Britney Spears - Instagram - December 25th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.12.2024, 09:00 Uhr

Die ‚Toxic‘-Interpretin ist überzeugt davon, dass Jayden James Federline eine große Zukunft bevorsteht.

Britney Spears ist überzeugt davon, dass ihr Sohn Jayden James Federline Karriere in der Musikbranche machen wird.

Die ‚Toxic‘-Interpretin teilte ihren Fans am ersten Weihnachtstag mit, dass sie nach zwei langen Jahren endlich ihre Söhne Sean Preston (19) und Jayden (18) wiedergesehen habe. Ein Insider verriet nach dem Treffen gegenüber ‚Page Six‘: „Britney sieht viel von sich selbst in Jayden. Sie hat auch in so einem jungen Alter angefangen und sie respektiert seine Arbeitsmoral.“

Der jüngste Sohn der Popikone hatte am 21. Dezember auf Instagram erstmals seine Fähigkeiten als Musikproduzent präsentiert, nachdem er nach Kalifornien zu seiner berühmten Mutter zurückgekehrt war. Über das Talent des Nachwuchskünstlers sagt der Insider im Interview: „Britney liebt Jaydens Stil und findet, dass er einen frischen Sound hat. Sie ist so stolz auf ihn und all die Arbeit, die er für seine Leidenschaft macht.“ Britney sei der Meinung, dass Jayden „so talentiert“ sei und eine „leuchtende und erfolgreiche Zukunft“ im Showgeschäft vor sich habe. ‚Page Six‘ zitiert weiter: „Britney unterstützt Jaydens Karriere als Produzent voll und ganz.“