Musik Girls Aloud: Headliner beim Brighton Pride-Festival Girls Aloud und Mika werden als Headliner auf dem Brighton and Hove Pride-Festival auftreten. Die wiedervereinte Girlgroup – bestehend aus Cheryl Tweedy, Kimberley Walsh, Nadine Coyle und Nicola Roberts – wird in diesem Jahr auf dem LGBTQ+-Spektakel in dem Küstenort in England spielen. Am Samstag, den 3. und Sonntag, den 4. August findet die zweitägige […]