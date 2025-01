Aber nicht gemeinsam mit allen Freunden Brooke Shields feiert ihren 60. Geburtstag ein ganzes Jahr lang

Brooke Shields wird Ende Mai 60 Jahre alt. (rho/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 21:30 Uhr

Brooke Shields verrät ihr Pläne zum 60. Geburtstag. Die Schauspielerin will nicht nur eine große Party, sondern ein ganzes Jahr lang feiern - mit unterschiedlichen Menschen.

Am 31. Mai wird Brooke Shields 60 Jahre alt. Während sie auf der Bühne einer Veranstaltung mit dem Titel "An Evening with Brooke Shields" in New York City unter anderem über ihr neues Buch "Brooke Shields Is Not Allowed To Get Old: Thoughts on Aging as a Woman" (dt. Brooke Shields ist es nicht gestattet, alt zu werden: Gedanken über das Altern als Frau) gesprochen hat, teilte sie ihre ungewöhnlichen Geburtstagspläne mit. Sie feiere mit verschiedenen Menschengruppen und monatelang.

Brooke Shields möchte nicht mit großer Gruppe feiern

"Ich habe Freunde, mit denen ich so lache. Ich habe meine berauschten Freunde, ich habe meine Müsli-Freunde", zählte Shields laut eines Berichts von "People" auf. "Sie bedienen jeweils einen anderen Teil meiner Seele und Psyche." Einige von ihnen seien noch aus der High-School-Zeit. Klingt erfüllend, allerdings birgt dies organisatorische Probleme.

"Früher dachte ich, dass sie sich alle kennen mussten", fuhr sie fort. "Sie mussten sich alle lieben. Sie mussten alle beste Freunde sein." Doch der Versuch, sie alle im selben Raum zusammenzubringen, war in der Vergangenheit für die Schauspielerin "nur Folter".

Video News

Auch zu ihrem runden Geburtstag werde Shields daher die verschiedenen Gruppierungen nicht vereinen. Sie zu zwingen, mit ihr als große Gruppe zu feiern, sei das Letzte, woran sie denke.

"Ich muss das nicht für das Jahr meines 60. Geburtstags tun", betonte Shields. "Es ist im Mai, aber ich werde einfach das ganze Jahr feiern. Ich will nicht wieder eine Party. Ich werde etwas Besonderes mit Gruppen von Freunden unternehmen." Sie wolle viel erleben in diesem besonderen Jahr. "Ich werde versuchen, Erfahrungen zu machen, die ich wirklich machen möchte, und die Zeit und das Geld dafür auszugeben", kündigte sie an.

Diese Gäste kommen, andere nicht

Auch Shields Töchter Rowan Francis (21) und Grier Hammond (18), sowie Ehemann Chris Henchy (60) werden unter den Partygästen sein. Von ihren Kindern habe sie "viel gelernt", wenn es darum geht, schwierige Gespräche mit Freunden zu führen. Nachdem sie gesehen hat, wie sich ihre eigenen Freundschaften im Laufe der Jahre verändert haben, musste sie einige Menschen "loslassen".