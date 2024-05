Emotionaler Instagram-Beitrag Brooklyn Beckham: Bewegende Erinnerung an verstorbene Schwieger-Oma

Brooklyn Beckham trauert um die Großmutter seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham. (lau/spot)

SpotOn News | 19.05.2024, 15:31 Uhr

Nach dem Tod von Brooklyn Beckhams angeheirateter Großmutter hat der Sohn von Fußball-Legende David Beckham mit bewegenden Worten seiner verstorbenen "Naunni" gedacht.

Victoria (50) und David Beckhams (49) Sohn Brooklyn Beckham (25) hat mit einem emotionalen Instagram-Beitrag an die vor wenigen Tagen verstorbene Großmutter seiner Ehefrau Nicola Peltz Beckham (29) erinnert. Bunny, die von ihrer Familie auch liebevoll "Naunni" genannt wurde, war nach Informationen der britischen "Daily Mail" in dieser Woche im Alter von 95 Jahren verstorben. In seinem Post dankte der älteste Beckham-Spross der Verstorbenen unter anderem dafür, ihn gelehrt zu haben, "in allem Freude zu finden".

Video News

Brooklyn Beckham nimmt mit bewegenden Worten Abschied

"Naunni, danke, dass du du warst. Du warst der süßeste und glücklichste Mensch aller Zeiten", schreibt Brooklyn Beckham auf Instagram zu einer Reihe von Bildern, die ihn mit seiner angeheirateten Großmutter zeigen. "Ich bin so glücklich, dass ich die Ehre hatte, in den letzten 4 Jahren dein Enkel zu sein. Ich verspreche, dass ich mich um Nicola und deine Familie kümmern werde."

Die Videos und Fotos des Posts zeigen Oma Bunny und Brooklyn Beckham lächelnd und vertraut bei gemeinsamen Aktivitäten – unter anderem während eines Gottesdienstes, beim Spielen und in einem Golfwagen. Auf zahlreichen der Bilder umarmen sich die beiden.

Brooklyn Beckham und Schauspielerin Nicola Peltz Beckham hatten im Jahr 2022 den Bund für Leben geschlossen. Die nun verstorbene Großmutter der Braut fungierte bei der Hochzeit als Trauzeugin, wie es bei der "Daily Mail" noch heißt. Peltz Beckham hatte vor rund einem Monat den 50. Geburtstag von Schwiegermutter Victoria Beckham verpasst, da sie Zeit mit ihrer Oma verbringen wollte.

Follower zeigen sich überwältigt von Instagram-Post

Unter Brooklyn Beckhams bewegendem Instagram-Beitrag häufen sich indes Reaktionen seiner über 16,4 Millionen Follower. "So süße Fotos. Man sieht, was für eine besondere Beziehung ihr beide hattet. Möge sie in Frieden ruhen", schreibt etwa eine Person. "Was für eine besondere Beziehung ihr offensichtlich hattet und an diesem Beitrag erkennt man eindeutig, was für ein wundervoller Mensch du bist. Sie hat dich eindeutig sehr geliebt", kommentierte ein weiterer User.