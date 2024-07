Stars David und Victoria Beckham: Hochzeitstag in Kneipe gefeiert

David and Victoria Beckham - Beckham UK Premiere 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 08:00 Uhr

David und Victoria Beckham sollen auf ihren 25. Hochzeitstag mit einem Pub-Dinner angestoßen haben.

Der 49-jährige ehemalige Fußballer heiratete am 4. Juli 1999 auf Schloss Luttrellstown in Irland die Spice Girls-Sängerin und Modedesignerin Victoria (50), mit der er vier Kinder hat, in einer Zeremonie, die sie damals fast 1 Million Pfund kostete. Das Paar soll nun aber sein silbernes Jubiläum mit einer ruhigeren Veranstaltung gefeiert haben.

Wie ein Insider gegenüber ‚The Sun‘ erzählte, waren sie mit ihrer Familie, einschließlich ihrer Tochter Harper (12), im Pelican Pub in Notting Hill, London, zu einem Festessen. Berichten zufolge aßen sie am Mittwoch (3. Juli) Ribeye-Steaks im Wert von 67 Pfund und geräucherte Forellen im Wert von 13 Pfund in der Bar – am Abend vor ihrem runden Jubiläum am Donnerstag. Der Nahestehende sagte: „Die Kunden im Pelican trauten ihren Augen nicht, als Posh und Becks hereinkamen. Sie waren sehr zurückhaltend und waren mit ihrer Großfamilie und einigen Freunden zusammen. Es war eine wirklich feierliche Stimmung und sie hatten Wein und Bier an ihrem Tisch sowie ein leckeres Abendessen. Obwohl sie seit 25 Jahren verheiratet sind, kann man sehen, dass sie immer noch verrückt nacheinander sind. Die Familie war für ein paar Stunden im Pelikan, bevor sie gegen 22 Uhr Feierabend machten.“

‚The Sun‘ fügte hinzu, dass die Beckhams auch ein paar Wochen zusammen auf ihrer Yacht verbringen werden, um ihre Jubiläumsfeierlichkeiten fortzusetzen. Sie sind gestern ans Mittelmeer gereist, um an Bord ihres Schiffes zu gehen, das nach Harpers zweitem Vornamen und Davids Football-Trikotnummer ‚Seven‘ benannt ist. Die anderen Kinder des Paares, Romeo (21) und Cruz (19), werden ebenfalls erwartet, und Freunde haben gesagt, dass ihr ältester Sohn Brooklyn (25), der mit seiner Milliardärs-Gattin Nicola Peltz (29) in den USA lebt, sie wahrscheinlich ebenfalls auf dem 18 Millionen Pfund teuren Boot besuchen wird.