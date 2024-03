Stars Brooklyn Beckham: Liebesbrief als Tattoo verewigt

11.03.2024

Brooklyn Beckham hat seine Sammlung von Körperkunst erweitert, indem er sich einen Liebesbrief seiner Frau Nicola Peltz komplett auf den Rücken tätowieren ließ.

Der älteste Sohn von Victoria und David Beckham hat seiner Partnerin – die er 2022 in Florida geheiratet hat – bereits mehrere Tätowierungen gewidmet. Und der 25-jährige aufstrebende Koch hat sich nun erneut unter die Nadel gelegt, um Nicolas Worte auf seinen Rücken transkribieren zu lassen, nachdem sie ihm vor ihrer Hochzeit eine süße Nachricht geschrieben hatte, in der sie ihm ihre Liebe erklärte.

Die Worte wurden auf Brooklyns Rücken geschrieben, unter dem Bild von Nicolas Augen auf ihrem Hals. Der Brief ist an „My forever boy“ (Deutsch: Mein Für Immer-Junge) adressiert. Nicola fügte hinzu: „Ließ das hier immer dann, wenn du dich ängstlich fühlst. Ich möchte, dass du weißt, wie sehr du geliebt wirst. Du hast das gütigste Herz, das ich je getroffen habe, und ich hoffe, dass ich nie einen Tag ohne deine Liebe verbringen werde. Ich finde, du bist so unglaublich. Du musst nur wissen, dass wir das alles gemeinsam durchstehen können, wenn du langsam atmest und vertraust. Ich liebe dich über alles.“ Der Zettel ist unterschrieben: „Liebe immer, deine zukünftige Ehefrau.“

Brooklyn erzählte zuvor von den Dates, die er für Nicola arrangiert, und enthüllte, dass er sich von seinen berühmten Eltern inspirieren lässt, indem er ihr zum Beispiel frische Pasta kocht. Im Rahmen seiner Partnerschaft mit Uber Eats sagte Brooklyn: „Meine Pasta ist perfekt für eine Verabredung. Sie ist etwas, das ich für meine Frau [Nicola Peltz] bei unseren Dates gekocht habe, etwas, das mein Vater für meine Mutter gekocht hat.“