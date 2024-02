Stars Bushido ist sauer: Zweite Hochzeit mit Anna-Maria geplatzt

Bushido - Anna-Maria Lagerblom - May 2012 - wedding BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.02.2024, 18:00 Uhr

Bushido und Anna-Maria Ferchichi werden in nächster Zeit kein zweites Mal heiraten.

Eigentlich wollten der Rapper und seine Ehefrau, die seit 2011 zusammen und seit 2012 verheiratet sind, ihr Ehegelübde erneuern und ein zweites Mal vor den Traualter treten. Allerdings kommt dem Paar regelmäßig das Leben dazwischen, was den Musiker ziemlich zu nerven scheint.

Im November 2022 hatte Bushido erneut um die Hand seiner Frau angehalten. Eine zweite Hochzeit folgte aber noch nicht. In der zweiten Staffel ihrer Doku-Serie ‚Bushido Anna-Maria – Alles auf Familie‘ verriet die achtfache Mutter: „Es ist vielleicht ein sensibles Thema und er ist ein bisschen angepisst. Weil seine Frau ihm theoretisch einen Korb gegeben hat, der gar kein Korb ist.“ Es seien viel mehr die „Umstände“, die das Paar an einer erneuten Hochzeitsfeier hindere.

Ähnliche Umstände kamen auch schon im Mai 2022 dazwischen, als das Paar seinen zehnten Hochzeitstag feierte. Eigentlich hatten sie bereits an dem Tag ein zweites Mal heiraten wollen, doch mit kleinen Kindern – inklusive der Drillinge, die erst im November 2021 zur Welt gekommen waren – war ein solches Unterfangen einfach nicht möglich gewesen. Damals erzählte Anna-Maria in ihrer Instagram-Story zum 10. Hochzeitstag: „Es war eh schon klar, dass wir an unserem zehnten Hochzeitstag nicht wegfahren können und dann haben wir gesagt: ‚Ach, wir machen gar nichts.‘ Dann bin ich heute morgen aufgewacht und war doch schon ein bisschen traurig, wenn man das irgendwie gar nicht würdigt – und dann auch noch zehn Jahre. Eigentlich hatten wir vor, an dem Tag noch mal zu heiraten, aber mit den Drillingen ist keine Zeit für nichts.“