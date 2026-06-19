Stars Busy Philipps: Zweifel an Serien-Rewatch

Busy Philipps - Booksmart premiere - Photoshot - June 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.06.2026, 18:00 Uhr

Busy Philipps weiß nicht, ob sie sich ‚Dawson’s Creek‘ nach dem Tod von James Van Der Beek noch einmal ansehen kann.

Der 48-Jährige starb im Februar nach einem Kampf gegen den Krebs und war vor allem für seine Hauptrolle in der beliebten Fernsehserie bekannt, die von 1998 bis 2003 lief.

Philipps spielte in der Serie die Rolle der Audrey, erklärte jedoch gegenüber ‚Us Weekly‘, dass die Serie zwar unter Fans nach wie vor Kultstatus genießt, sie sich aber nicht sicher ist, ob es für sie jetzt zu schmerzhaft wäre, sie anzuschauen. Sie sagte: „Ich habe darüber nachgedacht, die Serie noch einmal für mich selbst anzuschauen, sozusagen, als würde ich ‚Dawson’s Creek‘ zum ersten Mal sehen, aber ich habe es einfach noch nicht getan. Und außerdem, weißt du, ist es schwer.“

Die Schauspielerin fügte gegenüber dem Magazin hinzu, dass Van Der Beeks Tod – ebenso wie der Tod mehrerer ihrer Freunde in den letzten Jahren – einen dramatischen Einfluss auf sie gehabt habe. „Ich habe in den letzten Jahren mehrere sehr enge Freunde verloren, viel zu jung. James war natürlich einer von ihnen, ein sehr öffentlich bekannter. Ich glaube, dass sich die Perspektive enorm verändert, sobald man einen Freund verliert. Und es macht einem wirklich bewusst, dass jeder Tag alles ist, was man hat.“

Sie habe gelernt, ihr Leben „mit diesem Verständnis“ zu führen und sich entsprechend in der Welt zu bewegen, sodass erkennbar werde, dass sie dieses Verständnis verinnerlicht habe. „Also versuche ich, das auch zu tun“, fügte sie hinzu. Der Tod von James Van Der Beek habe sie zudem daran erinnert, wie wichtig es sei, auf die eigene Gesundheit zu achten. Philipps mahnte: „Geht zum Arzt, lasst euch untersuchen, achtet auf euren Körper und eure Gesundheit. Und wenn sich etwas nicht richtig anfühlt, lasst es abklären.“

Van Der Beek hinterließ bei seinem Tod seine Frau Kimberly sowie sechs Kinder.