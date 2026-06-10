Stars James Van Der Beeks Ex-Frau glaubt, dass er bei ihrer Wiederverheiratung über sie gewacht hat

James Van Der Beek and Heather McComb - AVALON - LA - May - 2011 - STANDING STILL Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.06.2026, 10:00 Uhr

James Van Der Beeks Ex-Frau glaubt, dass er bei ihrer Wiederverheiratung über sie gewacht hat.

Die Ex-Frau von James Van Der Beek glaubt, dass er bei ihrer Wiederverheiratung auf sie herabblickte und über sie wachte.

Der ‚Dawson’s Creek‘-Star, der im Februar nach einem Krebsleiden verstorben ist, war von 2003 bis 2010 mit Heather McComb verheiratet. Nach ihrer Hochzeit mit Scott Michael Campbell im vergangenen Monat erklärte sie, verschiedene Zeichen und Symbole hätten ihr gezeigt, dass er an ihrem großen Tag über sie wachte. Sie sagte dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Ich weiß, dass an diesem Tag viele Menschen im Himmel auf uns herabgeschienen haben. Es war magisch, denn wir sahen einen doppelten Regenbogen, zwei Marienkäfer und zwei weiße Tauben. Ich glaube, das hat für Scott und mich eine spirituelle Bedeutung, ebenso für all die Menschen, die wir verloren haben, und wir ehren damit alle, die an diesem Tag nicht bei uns sein konnten.“

Heather würdigte außerdem James‘ Beziehung zu seiner zweiten Ehefrau Kimberly, die er 2010 nach Abschluss ihrer Scheidung heiratete, und bezeichnete die beiden als „wahre Seelenverwandte“. Sie sagte: „Ich möchte einfach sagen, dass die Liebe, der Respekt und die Bewunderung, die ich für Kimberly Van Der Beek empfinde, unvergleichlich sind, und meine Wertschätzung für ihre Liebe geht weit darüber hinaus.“

Die 49-jährige Schauspielerin erklärte, dass sie zwar „so viele wunderbare Erinnerungen“ an James habe, aber besonders dankbar dafür sei, dass er ihre Wahl ihres neuen Ehemanns gutgeheißen habe. Sie sagte: „Seinen Segen für diese Ehe zu haben, ist etwas, das ich immer in meinem Herzen tragen werde. Wenn ich zurückblicke, dann ist genau das, was ich in meinem Herzen bewahre: die Art, wie er andere liebte. Wie er alle Menschen in seinem Leben liebte, besonders Kimberly und ihre wundervollen Kinder.“ Nach dem Tod des ‚Varsity Blues‘-Darstellers gab Heather zu, dass sie „am Boden zerstört“ gewesen sei. Auf Instagram schrieb sie: „Ich bin untröstlich über den Verlust des geliebten James. Besonders untröstlich bin ich für seine unglaubliche Ehefrau Kimberly, seine wunderschönen Kinder und seine großartige Familie – Jim, Jared, Juliana – sowie für alle Familienmitglieder und Freunde, von denen ich weiß, dass er sie zutiefst geliebt hat.“