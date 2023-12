Stars Cameron Diaz: Getrennte Schlafzimmer sind normal

Cameron Diaz - What To Expect When Your Expecting premiere - NYC - MAY 2012 - AVALON BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.12.2023, 12:43 Uhr

Die Schauspielerin wünscht sich, dass separate Schlafzimmer normalisiert werden.

Cameron Diaz findet nichts Verwerfliches daran, als verheiratetes Paar in getrennten Zimmern zu schlafen.

Die US-Schauspielerin ist seit 2015 mit ihrem Ehemann Benji Madden verheiratet und hat mit ihm eine kleine Tochter. Im Podcast ‚Lipstick on the Rim‘ äußert sich die ‚Die Maske‘-Darstellerin nun zu einem kontroversen Thema: getrennten Schlafzimmern. Vor ihrer Hochzeit habe sich die 51-Jährige gewünscht, in separaten Räumen zu schlafen.

„Wir sollten getrennte Schlafzimmer normalisieren“, forderte sie. Die Blondine geht sogar noch einen Schritt weiter und spricht von separaten Häusern. „Für mich würde das heißen: Ich habe mein Haus, du hast deins. Wir haben das Familienhaus in der Mitte“, schilderte sie. „Ich gehe und schlafe in meinem Zimmer. Du gehst und schläfst in deinem Zimmer. Mir geht es gut. Und wir haben das Schlafzimmer in der Mitte, in dem wir uns für unsere Beziehung treffen können.“

Podcast-Moderatorin Molly Sims meinte daraufhin, dass die Zuhörer diese Enthüllung für „kontrovers“ halten könnten. Cameron nahm es locker und erwiderte, dass es jetzt zu spät sei, um ihre Aussage zurückzunehmen. Außerdem stellte sie klar, dass sie und der Good Charlotte-Rocker nicht in getrennten Zimmern schlafen. „Das habe ich gesagt, bevor ich geheiratet habe“, erklärte die Hollywood-Schönheit. Ihr Mann sei aber „so wundervoll“, dass sie offenbar gar nicht so lange von ihm getrennt sein will.