"Shrek 5" wird voraussichtlich doch erst 2026 in die Kinos kommen. Das gab die Produktionsfirma jetzt bekannt. Im November hatte es nach einem Social-Media-Beitrag einer ehemaligen Mitarbeiterin Gerüchte gegeben, der Animationsstreifen käme bereits 2025. Mit dabei sind auf jeden Fall wieder Mike Myers (61), Eddie Murphy (63) und Cameron Diaz (51), die der Titelfigur, dem Esel und Prinzessin Fiona ihre prominenten Stimmen leihen.

DreamWorks Animation hat am Mittwoch via X (vormals Twitter) angekündigt, dass sich "Shrek 5" offiziell in der Entwicklung befindet und der Veröffentlichungstermin für den 1. Juli 2026 geplant ist.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024