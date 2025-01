Stars Cameron Diaz: „So stolz“ auf ihren Co-Star Jamie Foxx

Cameron Diaz - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.01.2025, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin hat verkündet, dass sie „so stolz“ auf den Star sei.

Cameron Diaz hat verkündet, dass sie „so stolz“ auf Jamie Foxx sei.

Der 57-jährige Schauspieler hatte im April 2023 während der Arbeit an ihrem neuen Film ,Back in Action‘ einen Schlaganfall erlitten und Cameron ist stolz darauf, wie ihr Co-Star mit seinen gesundheitlichen Problemen umgegangen ist.

Diaz erklärte in einem Interview mit ,Extra‘: „Für jeden, der Jamie kennt, ist es furchterregend gewesen. Für jeden, der Jamie liebt, die Welt, alle sind besorgt gewesen … Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er sich fühlen muss. Ich bin so stolz auf ihn, wie mutig er war, sein [Stand-up-Special] zu machen, um es uns allen zu präsentieren.“ Die Darstellerin hatte ihre Pause von der Schauspielerei beendet, um in der neuen Action-Komödie mitzuspielen. Jamie hatte zuvor verraten, dass er seine Kollegin davon überzeugte, bei dem Projekt mitzumachen. Die Schauspielerin lobte den Darsteller als den „talentiertesten Mann im Showbiz“: „Trotz dieses Versprechens, das er einhielt, hat er sich so gut um mich gekümmert. Es ging echt darum, dass ich wusste, dass ich, wenn ich zehn Stunden am Tag weg war, meine Familie verließ, mit dem talentiertesten Mann im Showbiz zusammenarbeiten würde.“