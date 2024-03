Stars Cameron Diaz verkündet Geburt ihres zweiten Babys

Benji Madden and actress Cameron Diaz attend House of Harlow 2016 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.03.2024, 10:59 Uhr

Die Schauspielerin ist mit 51 Jahren wieder Mutter geworden.

Cameron Diaz und Benji Madden sind zum zweiten Mal Eltern geworden.

Die Schauspielerin und der Musiker verkünden auf Instagram ein süßes Geheimnis: Ihre Familie ist um ein weiteres Mitglied gewachsen. Zusammen haben sie bereits Tochter Raddix, die 2019 geboren wurde. Nun darf sich die Fünfjährige über einen kleinen Bruder freuen.

„Wir sind gesegnet und freuen uns, die Geburt unseres Sohnes Cardinal Madden bekannt zu geben“, schrieben die frisch gebackenen Zweifach-Eltern in dem Post. „Er ist großartig und wir sind alle so glücklich, dass er da ist! Um die Sicherheit und Privatsphäre der Kinder zu schützen, werden wir keine Bilder posten – aber er ist wirklich süß. Wir sind so gesegnet und dankbar. Wir senden viel Liebe von unserer Familie an eure. Die besten Wünsche und einen guten Tag!“

Kürzlich schwärmte die 51-Jährige, was für ein toller Vater der Good Charlotte-Gitarrist ist. Im Gespräch mit Talkshow-Moderator Jimmy Fallon sagte sie: „Er ist der beste Vater aller Zeiten und kümmert sich um all seine Geschäfte, und dann steht er einfach da oben [auf der Bühne] und sagt: ‚Ja, gut, Pyro! Pfft.‘“ Ihr großer Traum sei es, dass Benji ein „Kinderalbum“ aufnehme – „weil er die besten Songs hat.“ Die Schauspielerin erklärte: „Sie gehen mir ständig im Kopf herum, weil er sie [Raddix] vorsingt und sie den Text kennt. Und das ist die süßeste Sache überhaupt. Das ist es wirklich. Es ist so… es bringt mich um.“

Cameron und Benji lernten sich dank Nicole Richie kennen, die sie auf einer Party miteinander bekannt machte. Nicole ist mit Benjis Zwillingsbruder Joel Madden verheiratet.