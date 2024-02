Zum "Ende einer Ära" Campbell, Evangelista, Moss und weitere: 40 Stars auf „Vogue“-Cover

SpotOn News | 08.02.2024, 19:27 Uhr

So viele große Stars rund um die Welt der Mode gibt es sonst nur bei Veranstaltungen wie der Met Gala auf einem Haufen zu sehen. Für ein besonderes Shooting der "Vogue" posieren 40 berühmte Frauen, die schon einmal auf dem Cover waren, gemeinsam.

Annähernd so viele berühmte Gesichter rund um Mode wie auf dem neuen Cover der britischen "Vogue" gibt es sonst nur bei großen Veranstaltungen wie der Met Gala zu sehen. Die Modezeitschrift hat es nun geschafft, für eine besondere Ausgabe 40 berühmte Frauen mit Fashion-Bezug zu einem einzigen Shooting zu versammeln.

Edward Enninful (51) verabschiedet sich als Chefredakteur der britischen Modezeitschrift. "Das Ende einer Ära", wie es auf den Instagram-Accounts der "Vogue" und Enninfuls heißt. Nach sechseinhalb Jahren erscheine am 13. Februar die 76. und letzte Ausgabe des Chefredakteurs. Während dieser Zeit seien 153 Cover-Stars fotografiert worden – darunter auch "die 40 legendären Frauen", die nun zusammen auf dem Titelblatt zu sehen sind.

Die lange Liste der Cover-Stars

Zu den zahlreichen Stars, die auf dem Cover abgebildet sind, gehören unter anderem Model-Ikonen, Schauspielerinnen und Sängerinnen. Neben Oprah Winfrey, Naomi Campbell, Miley Cyrus, Salma Hayek, Kate Moss, Gigi Hadid, Iman, Linda Evangelista, Jane Fonda, Cara Delevingne, Victoria Beckham sowie Irina Shayk sind unter anderem auch Serena Williams, Christy Turlington, Laverne Cox, Gemma Chan, Selma Blair, Anya Taylor-Joy, Dua Lipa, Cindy Crawford und deren Tochter Kaia Gerber abgebildet.

Das Cover und weitere Bilder für die neueste Ausgabe entstanden demnach im vergangenen Dezember in Manhattan. Die Stars seien aus London, Mailand, Los Angeles oder auch Paris angereist. Dass sich so viele Berühmtheiten tatsächlich zu einem Shooting versammeln, scheint auch Cyrus überrascht zu haben. "Es dauert Monate, eine dieser Frauen auf ein Cover zu bekommen. 40 zu bekommen? Einmalig", wird sie in einem weiteren Instagram-Beitrag zitiert.