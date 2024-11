Trauer um den Schauspieler „Candyman“-Star Tony Todd ist im Alter von 69 Jahren gestorben

Tony Todd bei der "Reign Of The Supermen"-Premiere 2019 in New York City. (hub/spot)

SpotOn News | 09.11.2024, 09:03 Uhr

Trauer um "Candyman"-Star Tony Todd: Der US-amerikanische Schauspieler ist mit 69 Jahren gestorben. Er war in über 200 Filmen zu sehen.

Tony Todd (1954-2024), der Schauspieler, der den Killer in der "Candyman"-Filmreihe spielte, ist laut "New York Post" in der Nacht zum Mittwoch in seinem Haus in Kalifornien gestorben. Er wurde 69 Jahre alt. "Ich kann mit Bedauern bestätigen, dass mein lieber Freund und Klient seit über 30 Jahren, Tony Todd, verstorben ist", sagte sein Manager Jeffrey Goldberg der Zeitung. "Was für ein erstaunlicher Mann er war, ich werde ihn jeden einzelnen Tag vermissen." Todd starb dem Promiportal "TMZ" zufolge eines natürlichen Todes.

Video News

Der Schauspieler schlüpfte in die Rolle des berühmten Bösewichts im Originalfilm "Candyman's Fluch" von 1992 und in der Fortsetzung von 2021 sowie in den beiden anderen Filmen der Horror-Serie "Candyman 2 – Die Blutrache" (1995) und "Candyman 3 – Der Tag der Toten" (1999).

Über 200 Filme in 40 Jahren

Die Karriere von Tony Todd erstreckte sich über vier Jahrzehnte. Er war Medienberichten zufolge in über 200 Film- und Fernsehrollen zu sehen, unter anderem auch im "Final Destination"-Franchise, "The Crow" und "The Rock – Fels der Entscheidung".

Der Filmstar kam im Dezember 1954 in Washington, D.C., zur Welt und studierte Schauspiel am "Eugene O'Neill National Actors Theatre Institute". Sein Durchbruch gelang ihm 1986 mit der Rolle des Sergeant Warren in Oliver Stones Vietnamkriegsdrama "Platoon", das mit dem Oscar für den besten Film ausgezeichnet wurde.

In den 1980er- und 90er-Jahren erreichte Todds Karriere ihren Höhepunkt, nicht nur auf der großen Leinwand. Im TV hatte er beispielsweise Rollen in "21 Jump Street", "MacGyver", "Matlock", "Beverly Hills, 90210" oder "Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert".

Virginia Madsen (63), Todds Co-Star im ersten "Candyman"-Film, trauerte in einem Video auf ihrem Instagram-Account um ihren "geliebten" Kollegen. "Der große Schauspieler Tony Todd hat uns verlassen und ist nun ein Engel. Wie er es im Leben schon war. "