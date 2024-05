Stars Cardi B: Antwort auf Bodyshaming-Kommentare

Cardi B - Body Trolls Taunt - Instagram - Collected May 28th 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 13:54 Uhr

Die Rapperin will sich von Kritikern nicht einschüchtern lassen. Deshalb verputzte sie jetzt demonstrativ einen Teller Pfannkuchen.

Als Antwort auf Bodyshaming-Kommentare verputzte Cardi B einen Teller Pancakes.

Die 31-jährige Rapperin wird auf Social Media immer wieder wegen ihrer Vorliebe für Schönheitsoperationen angefeindet. Insbesondere ihre Po- und Brustvergrößerungen brachten Cardi zuletzt zahlreiche fiese Hassnachrichten ein. Nach ihrem Auftritt in Las Vegas am vergangenen Wochenende veröffentlichte sie deshalb jetzt ein Video, in dem sie genüsslich eine Portion Pfannkuchen vertilgt. Im Clip scherzt Cardi: „Ich werde für meinen Körper geshamed. Ich bin so traurig.“ Mit gespielten Tränen fügt sie hinzu: „Alle sagen, dass ich dick aussehe und dass mein Hintern so fett ist.“

Das Video endet, indem Cardi Unmengen an Schlagsahne auf ihre Pancakes sprüht, einen großen Bissen nimmt und mit vollem Mund ruft: „Alle hassen mich!“ In der Kommentarspalte des Beitrags überhäufen ihre Fans die ‚WAP‘-Interpretin seitdem mit Komplimenten für ihre sarkastische Antwort auf die Bodyshaming-Kritik. Andere User behaupten dagegen, dass nicht Cardis Körper, sondern ihre schlecht ausgeführten Beauty-OPs der Grund für den Hate seien. Insbesondere ihr Auftritt in Las Vegas, bei dem sie in einem hautengen Body mit Leo-Print performte, hatte zuletzt für Diskussionen über Cardis Aussehen gesorgt.