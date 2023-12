Stars Cardi B und Offset: Wegen L.A.-Haus verklagt

Cardi B and Offset credit picture alliance / Ik Aldama - Paris Fashion Week 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.12.2023, 12:38 Uhr

Cardi B und Offset werden verklagt, weil sie ihr gemietetes Haus in Los Angeles verwüstet haben.

Die ‚Bodak Yellow‘-Hitmacherin – die Anfang des Monats bestätigte, dass sie sich von dem Migos-Rapper getrennt hat – und ihr entfremdeter Ehemann zogen Anfang 2020 in das Anwesen ein und lebten dort mit ihren beiden Kindern Kulture (5) und Wave (2). Sie wohnten dort nur „ungefähr 20 Monate“ und sie werden nun von ihrem ehemaligen Vermieter wegen unbezahlter Miete, Nebenkosten und „erhebliche Sachschäden“ an der Wohnung verklagt.

Laut Dokumenten, die ‚RadarOnline.com‘ vorliegen, soll das Paar das Haus im Oktober 2023 „fristlos geräumt“ haben, nachdem es „Miete und Nebenkosten für einen bestimmten Zeitraum nicht gezahlt“ hatte. Das Unternehmen, Rapkin and Associates, will dieses Geld zurückfordern und Schadenersatz erhalten, um „dauerhafte Flecken und Kratzer“ auf den Kalksteinfliesenböden, Teppichen und Vorhängen sowie Farbspuren auf den weißen Ledersofas und Ledersesseln im Esszimmer zu kompensieren. Die Vermieter behaupteten auch, dass die Familie „Brandspuren auf Tischen, Theken, Sofas, Stühlen und Schränken; zerbrochene Möbel; kaputte Lautsprecher; und übermäßige Löcher und Flecken an den Wänden“ hinterlassen habe. Es wird weiter behauptet, dass es sie bis zu 85.000 Dollar kosten könnte, die Luxusimmobilie wieder in einen angemessenen Zustand zu bringen. Man habe versucht, das Problem vor der Klage zu lösen, sei aber von dem Promi-Paar ignoriert worden. Weder Cardi noch Offset haben bisher auf die Klage reagiert.

Anfang des Monats bestätigte die ‚Money‘-Sängerin, dass sie und Offset sich getrennt haben, aber sie war zu „ängstlich“, um zuzugeben, dass sie seit einiger Zeit nicht mehr zusammen waren. Zu den Spekulationen der Fans, nachdem Cardi und Offset sich auf Instagram entfolgt waren, sagte sie in einem Live-Video auf der Plattform: „Ich bin jetzt seit einer Minute Single, aber ich hatte Angst, es der Welt zu sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass der heutige Tag ein Zeichen war. Als ich das letzte Mal live war, wollte ich es euch irgendwie sagen, aber ich wusste nicht, wie ich es euch sagen sollte, also habe ich meine Meinung geändert. Aber das ist jetzt schon seit einer Minute so. Ich habe es einfach als Zeichen genommen.“