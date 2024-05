Sie kannten sich schon als Kinder Carey Mulligan pflegte Brieffreundschaft mit Ehemann Marcus

Schauspielerin Carey Mulligan und Musiker Marcus Mumford sind seit 2012 miteinander verheiratet. (the/spot)

SpotOn News | 02.05.2024, 21:45 Uhr

Eine Liebesgeschichte wie aus dem Bilderbuch: Carey Mulligan lernte ihren heutigen Ehemann Marcus Mumford bereits als Kind kennen. Die beiden pflegten danach eine Brieffreundschaft - zehn Jahre später wurde daraus die große Liebe.

2012 heiratete Hollywood-Star Carey Mulligan (38) ihren heutigen Ehemann Marcus Mumford (37). Was die wenigsten wissen: Die beiden Stars kannten sich bereits als Kinder. Diesen Fun Fact ihrer Beziehung zu dem Frontmann der Band Mumford and Sons teilte die Schauspielerin jetzt in einem Interview mit "Good Morning Britain". Dort war sie per Video-Call zugeschaltet, um über ihre Wohltätigkeitsarbeit für die Organisation War Child zu sprechen.

Auf Nachfrage der Moderatoren Richard Madeley (67) und Kate Garraway (56) erzählte Mulligan, dass sie Marcus als Kind in den Ferien kennengelernt habe. Danach hätten sie sich Briefe geschrieben, um in Kontakt zu bleiben: "Wir sind als Kinder in dasselbe Sommercamp gegangen und wurden danach Brieffreunde. So blieben wir in Kontakt, wir hatten keine Handys!" Auch andere damals moderne Technik sei zum Einsatz gekommen: "Wir haben früher ein bisschen gefaxt, als Faxgeräte noch cool waren! Wir müssen die Kinder wieder dazu bringen, Brieffreundschaften zu schließen. Das ist eine gute Sache."

Irgendwann sei die Brieffreundschaft allerdings eingeschlafen. "Wir hatten etwa zehn Jahre keinen Kontakt, bevor wir wieder zusammengefunden haben", berichtete Mulligan den "GMB"-Moderatoren.

Glücklich verheiratet und drei Kinder

Carey Mulligan und Marcus Mumford sind seit über zehn Jahren glücklich verheiratet. Die beiden verlobten sich im Sommer 2011 und gaben sich wenige Monate später, im April 2012, das Jawort. 2015 kam dann Evelyn (8), die gemeinsame Tochter zur Welt. Rund zwei Jahre später folgte Söhnchen Wilfred (5).

Ein Sprecher von Mulligan bestätigte dem US-Magazin "People" im Januar 2023, dass das Paar ein drittes Kind erwarte. Dass sie zum dritten Mal Mutter geworden sei, gab Mulligan schließlich selbst im Oktober letzten Jahres in einem Interview mit der "Vogue" bekannt. Name und Geschlecht behielt sie für sich. Die Familie lebt außerhalb von London auf dem Land.