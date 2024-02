Bei der Paris Fashion Week Carla Bruni besucht YSL-Show in khakifarbenem Overall

Carla Bruni bei der Saint-Laurent-Show in Paris. (ncz/spot)

SpotOn News | 28.02.2024, 13:26 Uhr

Bei Yves Saint Laurent wurde auf dem Laufsteg in Paris viel Haut gezeigt. Carla Bruni saß in der Front Row zwar in einem etwas weniger transparenten Look, stach aber dennoch in ihrem stylischen Look heraus.

Carla Bruni (56) hat einmal mehr ihr Stilgefühl bewiesen. Bei der Saint-Laurent-Show im Rahmen der Paris Fashion Week zeigte sich das ehemalige Model und die frühere französische Première Dame in einem khakifarbenen Einteiler, den sie an der Taille mit einem dicken braunen Gürtel kombinierte.

Dazu trug sie braune Lederhandschuhe, dicke goldene Armreifen und braune Stilettos mit Kitten-Absatz, ihre Augen schirmte sie zeitweise mit einer großen dunklen Sonnenbrille ab.

Mit Monica Bellucci in der Front Row

Während der Modenschau nahm Bruni in der ersten Reihe Platz – unter anderem neben Schauspielerin Monica Bellucci (59) zu ihrer Linken. Die Italienerin war in einem fast bodenlangen, glänzenden Ledermantel gekleidet, trug darunter einen trägerlosen schwarzen Jumpsuit sowie einen schwarz-silbernen Gürtel und ebenfalls eine tiefschwarze Sonnenbrille.

Transparente Outfits auf dem Laufsteg

Auf dem Laufsteg dominierten – passend zur aktuellen "Sheer"-Ausstellung im Yves-Saint-Laurent-Museum in Paris – vor allem Looks aus transparenten Materialien, fast bei jedem Model blitzten die Brüste durch den Stoff durch. YSL-Kreativdirektor Anthony Vaccarello (42) ließ sich für die neue Kollektion unter anderem von alten Designs des Gründers Yves Saint Laurent (1936-2008) inspirieren, aber auch von Marilyn Monroes (1926-1962) berühmten "Happy Birthday, Mr. President"-Kleid, das Kim Kardashian (43) 2022 zur Met Gala trug.

Ebenfalls zu Gast bei der Show im Place Jacques Rueff waren Prominente wie Supermodel Linda Evangelista (58), Model Kate Moss (50), Georgia May Jagger (32) oder Schauspielerin Olivia Wilde (39), die wie die Laufstegmodels in einem komplett durchsichtigen Oberteil zur Show kam.