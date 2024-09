Stars Casey Affleck schwärmt von seiner Freundschaft mit Matt Damon

Casey Affleck Instigators premiere July 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 12:00 Uhr

Der Star schlüpft in dem Action-Streifen in die Rolle eines Kriminellen, der mit Hilfe einer Therapeutin vor den Behörden flüchtet.

Casey Affleck schlüpft im Action-Streifen ‚The Instigators‘ in die Rolle eines Kriminellen, der mit Hilfe einer Therapeutin vor den Behörden flüchtet. Mit wem der Hollywood-Star persönlich durchbrennen würde und wer zu seinen engsten Vertrauten zählt, verriet er in einem Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau.

Mit dem Kult-Film ‚Good Will Hunting‘ landete Matt Damon 1997 einen Mega-Erfolg und ergatterte an der Seite von Ben Affleck sogar einen Oscar. Seither gelten die beiden als enge Freunde und Geschäftspartner. Der jüngste Film des Duos ist der Raubüberfall-Thriller ‚The Instigators‘ (bei Apple TV+). Für den Streifen stand jedoch nicht etwa Ben an der Seite seines guten Freundes Matt vor der Kamera. Stattdessen schlüpfte Bruder Casey Affleck in die Rolle eines Ganoven. Was kaum jemand weiß: Casey lebte in den 1990ern mit seinem Bruder und Damon in einer WG. Eine Erinnerung, die für die Männer wohl niemals erblassen wird. Im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau verriet der 49-Jährige, warum seine Erfahrung in der Männer-WG auch beruflich bis heute von Vorteil ist: “Aus meiner Sicht ist es immer eine gute Idee, mit jemandem zu arbeiten, mit dem man aufgewachsen ist, den man liebt und der auch super talentiert und sehr erfolgreich ist.“ Das sei womöglich auch der Grund gewesen, weshalb er so oft versucht habe, mit Damon und anderen „engen Freunden“ zusammenzuarbeiten, vermutete Affleck. Affleck ergänzte stolz: „Matt und ich haben neun Projekte zusammen gemacht.” Zusätzlich habe das Duo „wahrscheinlich über 100 Projekte gesprochen und versucht, sie zu realisieren“, so der Schauspieler. „Wir hatten wirklich großes Glück, und manchmal bin ich einfach nur baff, wie viele Filme ich machen durfte“, schwärmte der Oscar-Gewinner (‚Manchester By The Sea‘). „Und so viele davon mit Freunden zu drehen, fühlt sich wie ein wirklicher Segen an. Die Erfahrung und der Film selbst ist auf jeden Fall immer besser, wenn Matt mit dabei ist.” Ein großes Kompliment, das der 49-Jährige noch untermauerte, indem er gegenüber teleschau seine Definition von echter Freundschaft offenbarte: „Eine Freundin meiner Mutter pflegte zu sagen, dass alte Freunde das Brot des Lebens seien. Das fühlt sich wahr an. Je älter ich werde, desto mehr werden meine Freundschaftsbeziehungen schöner und wertvoller – in guten wie in schlechten Zeiten.“