Film Ben Affleck: Er verlor das Interesse an Superheldenfilmen

Ben Affleck - The Flash premiere 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 09:00 Uhr

Ben Affleck verkündete, dass er keine Superheldenfilme mehr drehen möchte, da er das „Interesse daran verloren“ habe.

Der ‚Argo‘-Schauspieler war im Jahr 2003 in ‚Daredevil‘ zu sehen und spielte die Rolle des Batman in einer Reihe von Filmen, darunter 2016 in ‚Batman v Superman: Dawn of Justice‘.

Affleck gab jedoch zuvor zu, dass er in der Rolle des Superhelden keine gute Zeit gehabt habe. Und jetzt verriet der Star, dass er keine Pläne habe, in weiteren Filmen dieses Genres mitzuspielen. Der Prominente erzählte in einem Interview gegenüber dem ‚GQ‘-Magazin: „Ich habe kein Interesse daran, wieder in dieses spezielle Genre einzusteigen, nicht aufgrund dieser schlechten Erfahrung, sondern einfach: Ich habe das Interesse an dem verloren, was mich daran interessiert hat.“ Der Star fügte hinzu, dass seine ‚Batman‘-Filme darunter gelitten hätten, dass es Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Regisseur und Filmstudio über die weitere Entwicklung der Figur gegeben habe. Affleck hatte die Rolle des Batman nicht nur in ‚Batman v Superman: Dawn of Justice‘ gespielt, sondern auch erneut in ‚Justice League‘ (2017) und ‚The Flash‘ (2023).