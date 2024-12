Bei "Herr der Ringe"-Premiere Cate Blanchett trotzt winterlicher Kälte mit Mega-Ausschnitt

Cate Blanchett hat in diesem Look bei der "Herr der Ringe"-Premiere die Blicke auf sich gezogen. (the/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 12:20 Uhr

Cate Blanchett hat bei der Premiere von "Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" in London mit einem gewagten Ausschnitt die Blicke auf sich gezogen.

Viel Haut trotz kaltem Winterwetter: Cate Blanchett (55) hat am Dienstagabend (3. Dezember) bei der Premiere von "Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" mit einem Mega-Dekolleté alle Blicke auf sich gezogen. Die Basis ihres sonst eher seriösen Looks bildete ein hautenger schwarzer Bodysuit mit einem V-Ausschnitt, der bis zum Bauchnabel reichte und dadurch den Blick auf viel nackte Haut freigab.

Mega-Ausschnitt trifft auf Power-Dressing

Das gewagte Oberteil kombinierte Blanchett mit einem modernen Power-Dressing-Outfit: Die 55-Jährige trug auf dem roten Teppich über ihrem Bodysuit einen Oversized-Blazer aus Tweed kombiniert mit einer passenden Hose mit weit geschnittenem geradem Bein. Darunter blitzten schwarze Stilettos hervor. Zwei klobige goldene Halsketten vervollständigten den Look. Ihren blonden kurzen Bob trug die Schauspielerin offen, dazu unterstrich zurückhaltendes Make-up ihre natürliche Schönheit.

Diese "Herr der Ringe"-Stars waren bei der Premiere

In den originalen "Herr der Ringe"-Filmen verkörperte Cate Blanchett die Elfen-Anführerin Galadriel. Der neue Anime-Zeichentrick-Film "Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim" spielt 183 Jahre vor der Originaltrilogie. Zu hören sind darin unter anderem Gaia Wise (25), die Tochter von Emma Thompson (65) und Greg Wise (58), als Prinzessin Hèra sowie "Succession"-Star Brian Cox (78) als der König von Rohan.

Auf dem roten Teppich der Premiere waren neben Blanchett weitere "Herr der Ringe"-Stars zu Gast: Allen voran Peter Jackson (63), der Regisseur und Produzent der Original-Trilogie. Beim neuen Film ist er einer der ausführenden Produzenten. Auch Gandalf-Darsteller Ian McKellen (85), Andy "Gollum" Serkis (60) sowie die Schauspieler Dominic Monaghan (47) und Billy Boyd (56), die in den Filmen die Hobbits Merry und Pippin spielen, ließen sich das Event nicht entgehen. "Die Schlacht der Rohirrim" startet in Deutschland am 12. Dezember in den Kinos.