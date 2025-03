Film Cate Blanchett konnte zu diesem Film einfach nicht nein sagen Cate Blanchett wusste sofort, dass sie eine Rolle in ‚Black Bag‘ übernehmen wollte. Die 55-jährige Schauspielerin stand an der Seite von Michael Fassbender in dem von Steven Soderbergh inszenierten Spionagethriller vor der Kamera. Dass sie mit diesen beiden Filmemachern zusammenarbeiten konnte, sei für Blanchett der ausschlaggebende Grund gewesen, den Part in ‚Black Bag‘ zuzusagen. Im […]