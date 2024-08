Das sagt die Schauspielerin dazu Cate Blanchett wurde für „Der Herr der Ringe“ mit Sandwiches bezahlt?

Cate Blanchett hat sich mit "Der Herr der Ringe" kein goldenes Näschen verdient. (wue/spot)

SpotOn News | 08.08.2024, 15:53 Uhr

Peter Jacksons "Der Herr der Ringe"-Filmtrilogie hat an den Kassen mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar eingespielt. Galadriel-Darstellerin Cate Blanchett soll eigenen Angaben zufolge jedoch gewissermaßen nur mit Sandwiches entlohnt worden sein.

Cate Blanchett (55) hat mit ihrer Rolle der Galadriel in der "Der Herr der Ringe"-Filmtrilogie offenbar sehr viel weniger verdient, als man annehmen könnte. Die berühmte Hollywood-Schauspielerin spricht sogar davon, als Bezahlung quasi nur Sandwiches erhalten zu haben. Ihre Motivation mit Regisseur Peter Jackson (62) zu drehen, war demnach nicht das Geld. Das offenbart Blanchett in der Show "Watch What Happens Live" im Gespräch mit Moderator Andy Cohen (56).

Sandwiches und künstliche Ohren

Von Cohen nach dem Film gefragt, der ihr am meisten eingebracht habe, lässt Blanchett den Moderator raten. Jener tippt: "Ich denke, es ist vermutlich 'Der Herr der Ringe'." Die Schauspielerin antwortet mit einem fast schon entrüsteten: "Machen Sie Witze?"

Obwohl Jacksons Trilogie aus "Der Herr der Ringe: Die Gefährten", "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" an den Kinokassen zusammengerechnet mehr als 2,9 Milliarden US-Dollar eingespielt hat, hat Blanchett davon offenbar nicht allzu viel gesehen. "Nein, niemand hat irgendwas für den Film gezahlt bekommen", sagt die 55-Jährige. Und auch im Nachhinein wurde sie wohl nicht zusätzlich vergütet: "Nein! Das war lange vor all dem. Nein, nichts."

"Frauen bekommen nicht so viel Geld, wie Sie denken"

Blanchett, die als Galadriel später auch in den "Hobbit"-Filmen auftauchte, erklärt, dass sie "für den Typ arbeiten" wollte, der "Braindead" gedreht habe. Jackson hatte unter anderem mit diesem Film, der in Deutschland erstmals 1993 indiziert wurde, lange vor "Der Herr der Ringe" für Aufsehen gesorgt. "Ich habe im Grunde kostenlose Sandwiches bekommen und durfte meine [künstlichen] Ohren behalten", erklärt die Schauspielerin, um anzufügen: "Frauen bekommen nicht so viel Geld, wie Sie denken."

Doch nicht nur Schauspielerinnen haben damals offenbar vergleichsweise wenig für "Der Herr der Ringe" bekommen. Legolas-Darsteller Orlando Bloom (47) erzählte 2023 in der "Howard Stern Show", dass seine Gage für die gesamte Trilogie 175.000 US-Dollar betragen habe.