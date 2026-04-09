Stars Catherine O’Hara: Bruder sagte ihren Tod in einem Traum voraus

Catherine OHara - Famous - Beetlejuice premiere - London - August 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2026, 14:00 Uhr

Michael P. O’Hara begegnete der Schauspielerin wenige Tage vor ihrem Tod in einem Traum.

Catherine O’Haras Bruder sagte ihren Tod in einem Traum voraus – nur wenige Tage, bevor sie starb.

Die Schauspielerin verstarb im Januar im Alter von 71 Jahren an einer Lungenembolie. Nun hat ihr Bruder, der Filmemacher Michael P. O’Hara, enthüllt, dass er in den Tagen vor ihrem Tod nicht viel mit Catherine gesprochen habe, da sie ungern telefonierte. Allerdings hatte er eine lebhafte Vision, in der er die ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Darstellerin umarmte. Die Bedeutung wurde ihm jedoch erst nach ihrem Tod klar.

In seinem Podcast ‚Dreams of Our Loved Ones‘ erklärte Michael: „Ich schätze immer die Momente, in denen ich einem geliebten Menschen im Traum begegnen kann. Tatsächlich hatte ich, seltsamerweise, ein paar Tage bevor sie starb, einen Traum von meiner Schwester.“ In dem Traum habe er Catherine umarmt, was „wirklich wunderschön“ gewesen sei. Michael ergänzte: „Und ich denke, es war so etwas wie ein Abschied.“

Der Filmproduzent berichtete weiter, dass seine Schwester ihn seit ihrem Tod erneut in Träumen besucht und er sie dabei gesehen habe, wie sie ein neues Haus renovierte. „Sie war sehr beschäftigt damit, Möbel und Sofas auszuwählen. Und sie sagte: ‚Du kannst jederzeit hier schlafen, Michael. Du kannst jederzeit vorbeikommen und bleiben'“, berichtete er. Besonders freute es ihn, Catherine „so glücklich und sehr beschäftigt in der anderen Welt, in der sie jetzt ist“ zu sehen. Michael erklärte: „Wir alle haben unsere eigenen Erfahrungen mit unseren verstorbenen Angehörigen, und wir sind alle miteinander verbunden.“