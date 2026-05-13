Stars Macaulay Culkin: ‚Offene Schulden‘ bei verstorbener ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Kollegin Catherine O’Hara

Macaulay Culkin attends the world premiere of Zootopia 2 World Premiere LA - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.05.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler denkt, dass er der verstorbenen Darstellerin noch "einen Gefallen schuldet".

Macaulay Culkin hat das Gefühl, dass zwischen ihm und seiner verstorbenen Co-Darstellerin Catherine O’Hara etwas „offen“ geblieben ist.

Die Schauspielerin verstarb im Januar im Alter von 71 Jahren. Macaulay erklärte, ihr Tod sei „viel zu früh“ gekommen, und er habe noch immer das Gefühl, seiner Film-Mutter „einen Gefallen zu schulden“. Im Gespräch mit dem ‚Gentlemen’s Journal‘ sagte er: „Als Catherine im Januar starb, hat mich das getroffen. Das hat mich wirklich hart getroffen, denn es war einfach viel zu früh.“

Außerdem habe er das Gefühl gehabt, dass es zum Ende viel Ungesagtes zwischen ihnen gab. „Ich habe definitiv das Gefühl, dass zwischen uns noch etwas offen geblieben ist. Ich habe das Gefühl, ich schulde ihr noch einen Gefallen – und ich mag es nicht, offene Schulden zu haben“, gestand Macaulay.

Mehrere Darsteller aus der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Reihe sind inzwischen verstorben, darunter auch sein Filmvater John Heard, der 2017 ebenfalls im Alter von 71 Jahren starb. Macaulay ist sich bewusst, dass er vermutlich „einer der Letzten sein wird, die noch übrig sind“. Der Star sagte weiter: „Ich stehe nicht an der Spitze der Nahrungskette. Ich bin eher das Ende davon. Ich bin der letzte Waggon. Ich trage gewissermaßen einen Teil dieser alten Hollywood-Generation weiter.“

Gleichzeitig betonte er, wie einzigartig sein Leben verlaufen sei und dass kaum jemand ähnliche Erfahrungen gemacht habe wie er als Kinderstar. „Ich kann nicht nach links oder rechts schauen und denken: ‚Diese Leute haben etwas Ähnliches erlebt wie ich'“, erklärte er. „Aber ich versuche, das so sehr zu schätzen, wie ich nur kann.“ Der 45-Jährige sei dankbar für das „einzigartig wunderbare Leben“, das er führe.

Bereits Anfang des Jahres veröffentlichte Macaulay einen emotionalen Tribut an Catherine. Neben zwei älteren Fotos von sich und Catherine schrieb er auf Instagram: „Mama. Ich dachte, wir hätten noch Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte neben dir sitzen. Ich habe dir zugehört. Aber ich hatte noch so viel mehr zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später.“