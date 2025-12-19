Stars Cathy Hummels: Aussage ihres Sohnes gibt ihr zu denken

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.12.2025, 14:00 Uhr

Eine Aussage ihres Sohnes Ludwig hat Cathy Hummels nachhaltig beschäftigt.

Die 37-Jährige berichtete auf Instagram von einer Situation, in der sie selbst kurz sprachlos war und im Nachhinein unsicher blieb, ob ihre Reaktion richtig gewesen ist.

Während sie mit ihrem siebenjährigen Sohn, den sie aus der Ehe mit Ex-Fußballprofi Mats Hummels hat, am Tisch saß, bat sie ihn um einen Moment Geduld, da sie noch etwas Arbeit erledigen müsse. Die Antwort des Grundschülers überraschte sie völlig: „Mama, du musst gar nichts. Außer sterben.“Cathy Hummels erzählte in einem Video, dass sie in diesem Moment so perplex gewesen sei, dass sie lediglich zustimmte und sagte, er habe recht. Doch die Worte ihres Sohnes ließen sie nicht mehr los.

Einige Tage später wandte sie sich deshalb erneut an ihre Follower und fragte offen, ob ihre Reaktion angemessen gewesen sei. Dabei betonte sie, wie feinfühlig und klug Kinder oft seien. Im Nachhinein deutete sie Ludwigs Aussage als Erinnerung daran, das Leben bewusster zu genießen und sich der eigenen Privilegien klar zu sein. Gerade wenn es einem gut gehe und man abgesichert sei, solle man sich öfter erlauben, Dinge aus Freude und nicht aus Pflicht zu tun.

Das Video löste zahlreiche Reaktionen aus. Viele Nutzer berichteten von ähnlichen Erlebnissen mit ihren eigenen Kindern und zeigten Verständnis für Hummels’ Gedanken. Andere vermuteten, dass Ludwig den Satz irgendwo aufgeschnappt und ohne tiefere Bedeutung wiederholt habe.