Stars ‚Profitiere davon‘: Cathy Hummels sieht geteiltes Sorgerecht mit Ex Mats positiv

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.03.2026, 14:00 Uhr

Cathy Hummels stört sich mittlerweile nicht mehr an der Sorgerechtsvereinbarung mit ihrem Ex-Mann Mats Hummels.

Die Influencerin ist seit Dezember 2022 offiziell von dem ehemaligen Fußballspieler geschieden. Im vergangenen Sommer beendete der 37-Jährige seine Karriere als Profi-Kicker. Seitdem lebt er wieder dauerhaft in München – und damit in der Nähe des gemeinsamen Sohnes Ludwig (8). Das Ex-Paar setzt mittlerweile auf ein 50/50-Erziehungsmodell, so dass Ludwig gleich viel Zeit bei seiner Mama und bei seinem Papa verbringen kann.

In einem Instagram-Video, das Cathy als „ehrlichstes Life-Update ever“ betitelte, gab sie nun einen offenen Einblick in die Regelung. „Ihr wisst ja, dass ich mir seit Juli letzten Jahres das gemeinsame Sorgerecht mit meinem Ex-Mann teile. Das heißt: Der Ludwig ist eine Woche bei ihm, eine Woche bei mir“, erzählte die Moderatorin.

Am Anfang sei ihr das sehr schwergefallen. „Ich muss noch lernen, damit umzugehen“, räumte sie ein. Inzwischen wisse Cathy die positiven Aspekte des geteilten Sorgerechts zu schätzen. „Aber mittlerweile hab‘ ich das Gefühl, dass ich davon profitiere. Weil ich mich auch mal auf mein Privatleben konzentrieren kann“, verriet sie.

In dem Video plauderte die Münchnerin außerdem aus, wie es aktuell in Sachen Liebe bei ihr aussieht. Während Mats bereits seit über zwei Jahren mit Model Nicola Cavanis liiert ist, geht Cathy weiter als Single durchs Leben. „Ich gehe hin und wieder auf Dates. Aber Mr. Right war noch nicht dabei. Auch aus dem Grund, weil ich einfach sehr picky bin“, enthüllte sie. Aufgrund ihrer ersten Ehe bringe die Unternehmerin eine gewisse Lebenserfahrung mit. „Das heißt: Ich weiß, was ich will, und ich weiß definitiv, was ich nicht mehr will“, stellte sie klar.