Stars Cathy Hummels: Bereut sie ihre Ehe?

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.10.2024, 16:00 Uhr

Dass Cathy Hummels nicht besonders gut auf Mats Hummels zu sprechen ist, ist kein Geheimnis.

Das Paar heiratete 2015 und ließ sich 2022 wieder scheiden, war allerdings schon seit 2021 getrennt und hat seitdem kein gutes Verhältnis mehr. Obwohl die Influencerin, die nun alleinerziehende Mutter von Sohn Ludwig (6) ist, schon seit 3 Jahren wieder ihre Freiheit genießt, hängt ihr die Ehe mit dem Fußball-Star scheinbar noch immer nach. Bei „Krause kommt“ sprach sie nun über einige negative Erfahrungen, die sie mit Mats machen musste.

„Gewisse Dinge hätte er nicht sagen sollen“, deutete Cathy Hummels an, verrät aber nicht, was genau sie damit meint. Ihre Schwester Vanessa machte aber zuvor ziemlich deutlich, dass Cathy offenbar für Mats nicht gut genug war. In dem gemeinsamen Podcast der Schwestern „Hummeln und Fische“ sprach sie darüber, dass Mats Cathys After-Baby-Body wohl nicht so gefiel und dass sich Cathy generell von manchen Leuten schlecht behandeln lasse und das manchmal schon gar nicht mehr merkt. Cathy bestätigte das.

Mats Ruhm habe dazu beigetragen, wie Cathy bei Krause bestätigte: „Je prominenter Mats wurde, umso mehr habe ich schon gedacht: ‚Was will er mit dir?‘“ Dass sie nun geschieden und alleinerziehende Mutter ist, sei nicht ihr Ziel gewesen: „Es ist nicht so, dass das mein raum war mit 25.“ In der Ehe mit Mats hätte sie aber ganz offensichtlich auch nicht bleiben können.