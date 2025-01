Stars Cathy Hummels: So geht sie mit Hass im Internet um

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.01.2025, 14:00 Uhr

Der Star spricht nach den Drohungen gegen die Ehefrau von dem Fußballer über ihre eigenen Erfahrungen mit Hass im Netz.

Cathy Hummels spricht nach den Drohungen gegen Sophia Havertz, die Ehefrau von Fußballer Kai Havertz, über ihre eigenen Erfahrungen mit Hass im Netz.

Die ehemalige ,Kampf der Realitystars‘-Moderatorin erzählte, dass Frauen von Fußballspielern oftmals zur Zielscheibe von bösartigen Kommentaren im Internet werden.

Der TV-Star verriet, dass sie aktuell selbst mit hasserfüllten Kommentaren im Internet zu kämpfen habe, gegen welche sie sogar rechtliche Schritte einleitete. Cathy erklärte in einem Interview mit RTL: „Im Moment habe ich selbst ein offenes Verfahren. Bei mir geht es nicht nur um Drohungen, sondern um Stalking, Datendiebstahl und Eindringen in meine Privatsphäre, gepaart mit Verleumdung.“ Die 36-jährige Prominente erzählte, dass es nicht nur einmal vorgekommen sei, dass sie bedroht wurde. Hummels sagte, dass sie in Hinblick auf solche negativen Kommentare nur eine Lösung habe: „Wenn ich akut bedroht werde, dann melde ich das der Polizei. Man muss sich wehren.“ Der Star betonte, dass sie großen Respekt für Sophia empfinde, weil sie ihre Erfahrungen vor kurzem auf ihrem Account auf Instagram öffentlich machte: „Ich kenne sie nicht persönlich, aber ich finde es toll, dass sie das alles öffentlich macht.“ Havertz war zuvor aufgrund des verschossenen Elfmeter ihres Mannes gedroht worden.