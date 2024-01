Neue Frisur Cathy Hummels überrascht mit neuer Lockenpracht

Cathy Hummels trägt nun eine auffällige Lockenpracht. (dr/spot)

SpotOn News | 22.01.2024, 15:27 Uhr

So hat man Cathy Hummels noch nie gesehen. Die Moderatorin zeigt sich auf ihrem Instagram-Account mit einem komplett neuen Look: Die 35-Jährige trägt neuerdings eine auffallende Lockenpracht im Stil von "Baby" aus "Dirty Dancing".

Moderatorin Cathy Hummels (35) überrascht ihre Fans mit einem völlig neuen Look auf Instagram. In einem Video zeigt sie ihren Followern, wie sie ihre Haare in eine auffällige Lockenpracht verwandelte. "Mein Privatleben ist so langweilig, da habe ich neuen Schwung gebraucht", kommentierte sie ihre Typveränderung.

Video News

Neben dem Vorher-Nachher-Video teilte Hummels auch noch drei Bilder, die sie mit ihrer neuen Frisur zeigen. Außerdem veröffentlichte sie ein Foto von sich und ihrer Mutter Marion Fischer (62), die ebenfalls Locken hat. Dazu schrieb Hummels: "Endlich sehe ich Mama ähnlicher."

Ähnlichkeiten auch zu Jennifer Grey in "Dirty Dancing"

In den Kommentaren wird vor allem auch auf die Ähnlichkeit zu einer der berühmtesten Locken-Trägerinnen der Filmgeschichte hingewiesen. Wie eine Followerin bemerkt, ähnelt Hummels nun der Schauspielerin Jennifer Grey (63) in ihrer Kultrolle der Frances "Baby" Houseman im Kino-Klassiker "Dirty Dancing".

Auch ihre Mama meldete sich bereits zum neuen Style der Tochter zu Wort. In einem Interview mit der "Bild"-Zeitung sagte Fischer: "Ich finde, Cathy sieht süß aus, sehr schön. Ihre neue Frisur gefällt mir sehr gut." Es stimme auch, dass sie ihr nun ähnelt, wenn man etwa 30 Jahre zurückdenke: "Aber ich finde, dass sie hübscher ist als ich."