Stars Cathy Hummels: Würde sie noch einmal Ja sagen?

Cathy Hummels - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.02.2024, 08:00 Uhr

Könnte es sich die Moderatorin vorstellen, zum zweiten Mal zu heiraten?

Cathy Hummels verrät, ob sie ein weiteres Mal vor den Traualtar treten würde.

Im Dezember 2022 wurde die Ehe der Influencerin mit Fußball-Profi Mats Hummels geschieden. Insgesamt war das Paar 14 Jahre lang liiert, davon sieben verheiratet. Die Trennung nahm die 36-Jährige sehr mit. Mittlerweile blickt Cathy wieder nach vorne – auch in Sachen Liebe. Auf Instagram wurde sie nun von einem Fan gefragt: „Möchtest du nochmal heiraten?“

Daraufhin erklärte die ‚Kampf der Realitystars‘-Moderatorin: „Also, ich sage mal so: Sag niemals nie.“ Allerdings müsste sie sich beim zweiten Anlauf zu hundert Prozent sicher sein. „Das müsste dann schon jemand sein, der mich wirklich umhaut, weil ich geschieden bin und eine Scheidung ist nie schön. Eine Hochzeit ist schön, aber eine Scheidung nicht“, offenbarte die Münchnerin.

Neuen Beziehungen steht Cathy aufgrund ihrer zerbrochenen Ehe deutlich nüchterner gegenüber. „Ich weiß auch nicht, ob ich an die ewige Liebe glaube. Ich glaube an Liebe, Freundschaft. Aber an die ewige Liebe? Ich weiß es nicht“, zeigte sie sich verhalten.