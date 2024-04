Stars Chaka Khan kritisiert Konkurrenzkampf unter Stars Chaka Khan hat die Chefs von Plattenfirmen dafür kritisiert, Sänger in einem Konkurrenzkampf gegeneinander antreten zu lassen. Die 71-jährige „Queen of Funk“ findet, dass Künstler sich selbst „ehrlich und treu“ bleiben sollten, anstatt mehr Verkäufe und Streams als ihre Kollegen zu erreichen. In einem Gespräch gegenüber ‚BANG Showbiz‘ verriet die Hitmacherin: „Konkurrenz ist einfach schrecklich […]