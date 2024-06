Stars Dua Lipa: Keine Aufregung zu spüren

Dua Lipa - Avalon - Glastonbury - credit Justin Ng/Retna/Avalon - June 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2024, 14:36 Uhr

Die Sängerin war vor ihrem Auftritt beim legendären Glastonbury-Festival erstaunlich entspannt.

Dua Lipa war vor ihrem Auftritt in Glastonbury erstaunlich entspannt.

Die 28-jährige Sängerin wurde kurz vor ihrer Performance beim dem legendären Festival am Freitagabend (28. Juni) gemeinsam mit ihren Eltern und ihrem Partner Callum Turner in einem Hotel in Bath gesichtet. Obwohl es sich um einen der bedeutendsten Auftritte ihrer Karriere handelte, wirkte Dua dabei überraschend relaxed. „Dua war so entspannt. Man hätte nicht bemerkt, dass sie beim Glastobury die wichtigste Show ihrer Karriere zum Besten geben würde“, berichtete ein Augenzeuge der ‚Bizarre‘-Kolumne der britischen Zeitung ‚The Sun‘. „Sie saß zusammen mit ihren Eltern, Lennon Gallagher und Yungblud an einem Tisch. Ihr Freund Callum Turner konnte nicht aufhören zu grinsen. Es war offensichtlich, dass er so stolz auf Dua war. Sie entschied sich dazu, die Finger vom Alkohol zu lassen.“

Während ihres Auftritts gab die Popikone ihre bekanntesten Hits ‚Training Season‘, ‚One Kiss‘, ‚Houdini‘ und ‚Illusion‘ zum Besten. Dem begeisterten Publikum verriet sie, dass mit ihrer Teilnahme am Glastonbury-Festival „ein riesiger Traum“ für sie „wahr geworden“ sei.