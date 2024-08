Stars Channing Tatum: Keine Ruhe am Flughafen

Channing Tatum with his GI Joe character doll - August 2009 - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2024, 14:47 Uhr

Der Schauspieler wird während der Sicherheitschecks fast immer mit einer Zeile aus seinem Film ‚21 Jump Street‘ konfrontiert.

Channing Tatum wird beim Sicherheitscheck am Flughafen fast immer mit einer Zeile aus ‚21 Jump Street‘ begrüßt.

In der Komödie spielte der 44-jährige Schauspieler gemeinsam mit Jonah Hill das Polizistenduo Jenko und Schmidt. Der Satz „Ich heiße Jeff“, den Tatum in einer Szene mit verstellter Stimme zum Besten gibt, ist seit der Veröffentlichung des Actionstreifens regelrecht Kult geworden. Deshalb ist der Hollywoodstar in der Öffentlichkeit nie davor sicher, von seinen Fans an den legendären Filmmoment erinnert zu werden. „Es ist komisch, was in der Popkultur passiert, oder?“, so Tatum zuletzt im Interview mit ‚CinemaBlend‘. „Dasselbe gilt für ‚Ich heiße Jeff.‘ Es ist so ein kleiner Moment im Film. Ich weiß noch, als wir das Drehbuch lasen war es noch nicht mal besonders lustig. Es war einfach irgendwas. Und dann auf einmal. Ich bin noch nie durch einen Sicherheitscheck am Flughafen gelaufen, ohne dass jemand ‚Ich heiße Jeff‘ zu mir sagt. Fast jedes Mal, wenn ich durch die Security-Gates gehe.“

Nachdem Jonah und Channing die Fortsetzung ‚22 Jump Street‘ gedreht hatten, forderten Fans schnell ein weiteres Sequel. Und wenn es nach dem Schauspieler geht, wäre ‚23 Jump Street‘ durchaus im Rahmen des Möglichen. „Ich würde es liebend gerne mit Jonah machen und ich weiß, dass Jonah auch Lust darauf hätte. Wir würden einfach gerne wieder zusammen spielen“, verriet Channing im Interview mit ‚ComicBook.com‘.