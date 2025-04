Stars Channing Tatum erinnert sich ans Schauspiellernen am Set in Hollywood

Channing Tatum - Versace - Arrivals - Milan Fashion Week - Womenswear Spring/Summer 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.04.2025, 08:54 Uhr

Channing Tatum lernte zu Beginn seiner Schauspielkarriere bei der Arbeit.

Der 44-jährige Filmstar gab sein Filmdebüt bereits 2005 in dem Drama ‚Coach Carter‘ – aber Channing glaubt, dass seine schauspielerischen Fähigkeiten erst in den letzten Jahren wirklich gereift sind.

Channing, die eigentlich als Stripper und als Model arbeitete, bevor er in Hollywood erfolgreich war, erzählte ‚Extra‘: „Ich bekam Jobs, bevor ich wusste, was Schauspielerei ist oder wie man sie macht. Ich habe irgendwie eine Art Training am Arbeitsplatz gemacht, indem ich einfach dachte: ‚Okay, sag den Satz einfach natürlich‘, anstatt wirklich zu verstehen, was Schauspielerei ist und was dieses schöne Geschenk ist.“

Channing hat aber auch durch das Anschauen von Filmen „so viel über die Schauspielerei gelernt“. Der ‚Deadpool and Wolverine‘-Star fügte hinzu: „Ich habe Filme geschaut und ich habe so viel von Filmen gelernt, mehr als ich in der Schule oder irgendetwas anderem oder Büchern oder irgendetwas gelernt habe. Filme sind wahrscheinlich meine längste Beziehung in meinem Leben. Ich weiß nicht, ich liebe sie einfach so sehr. Sie sind magisch.“

Erst kürzlich verriet Channing, dass er „keine dicken Rollen mehr spielen wird“. Der Schauspieler nutzte die sozialen Medien, um die körperliche Verwandlung zu enthüllen, die er für den kommenden Thriller ‚Josephine‘ vollzogen hat, und Channing bestätigte, dass er nicht vorhat, die Pfunde für zukünftige Filmrollen erneut anzuhäufen. Neben einer Reihe von Oben-ohne-Selfies schrieb Channing, der zuvor in der ‚Magic Mike‘-Filmreihe mitspielte, auf Instagram: „Wir sind zurück! Das 1. Foto ist heute mit 93 Kilo. 2. Foto 107 Kilo für einen Film namens ‚Josephine‘. Dann ging es zum 3. Foto mit 78 Kilo für den Film ‚Roofman‘. Ich bin so dankbar für meine Genetik. Dankbar für meinen Koch/Ernährungsberater/Hexe. Dankbar für meinen Trainer. Ohne euch könnte ich diese großen Schwünge in meinem Gewicht nicht machen. Aber ich werde keine dicken Rollen mehr machen. Es ist zu hart für den Körper und zu schwer, es wieder abzutrainieren. Aber verdammt, wenn ich mir diese Bilder anschaue, ist es einfach wild, was der menschliche Körper und Wille alles kann.“