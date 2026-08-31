Stars Charles Spencer würdigt verstorbene Schwester Prinzessin Diana am 29. Todestag

Princess Diana at Cancer Research November 1995 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.08.2026, 19:00 Uhr

Charles Spencer hat seiner verstorbenen Schwester Prinzessin Diana Tribut gezollt.

Die 36-jährige Prinzessin von Wales starb, nachdem sie am 31. August 1997 bei einem Autounfall im Pont-de-l’Alma-Tunnel in Paris, Frankreich, tödlich verletzt worden war. Mit ihr kamen ihr 42-jähriger Partner, Filmproduzent Dodi Fayed, und ihr 41-jähriger Fahrer Henri Paul ums Leben. Diana ist auf einer kleinen, von Bäumen bewachsenen Insel in der Mitte des ovalen Sees auf dem Gelände von Althorp beigesetzt.

29 Jahre später teilte Dianas 62-jähriger Bruder auf Instagram ein Bild einer auf halbmast wehenden Flagge über ihrem Elternhaus Althorp House in West Northamptonshire, England. Charles versah den Beitrag mit der Bildunterschrift: „31. August. Mein unbeliebtester Tag.“

Im vergangenen Oktober erzählte der 9. Earl Spencer, wie sehr er es hasse, wenn ihm Menschen erzählen, wo sie sich befanden, als seine Schwester starb. In einer Folge des Podcasts ‚Rosebud‘ des 78-jährigen Moderators Gyles Brandreth erklärte Charles: „Ich versuche, am 31. August wirklich sehr beschäftigt zu sein, weil es einfach unglaublich traurig ist. Ich sage euch, was ich ziemlich schwierig finde – und das klingt wahrscheinlich undankbar –, aber manchmal kommen völlig Fremde auf mich zu und haben das Gefühl, sie müssten mir erzählen, wo sie waren, als sie hörten, dass sie gestorben war oder so etwas.“ Er sei sich zwar sicher, dass es diesen Menschen helfe, er selbst habe davon aber wenig: „Für alle anderen ist es nicht unbedingt hilfreich.“

Charles erinnerte sich anschließend an eine Frau aus South Dakota in den USA, die ihm gegenüber behauptet habe, sie sei mit Diana im nordzentralen Bundesstaat aufgewachsen. Er sagte: „Und tatsächlich hatte ich dieses Jahr – ich meine, eigentlich ist es komisch – eine Dame aus South Dakota, die mich an ihre üppige Brust drückte und sagte, ich hätte vielleicht geglaubt, ich sei mit Diana aufgewachsen, aber in Wirklichkeit sei sie in South Dakota mit ihr aufgewachsen. Da muss man einfach lächeln. Es spielt keine Rolle.“

Gyles, ein ehemaliger Abgeordneter der britischen Conservative Party, verriet, dass einer seiner Nachbarn noch immer einen Schrein für Diana in seinem Haus habe, den der „erfolgreiche Geschäftsmann“ nach ihrem Tod eingerichtet hatte. Er erzählte: „Es ist eine merkwürdige Sache. Ich habe in meinem Teil von Süd-London einen Nachbarn, der in seinem Haus einen Schrein für sie hat, den er seit 1997 mit Kerzen, Blumen und Fotos von ihr beibehält. Das ist ein erfolgreicher Geschäftsmann.“ Charles reagierte: „Es ist außergewöhnlich, nicht wahr?“

Ihr Bruder führt Prinzessin Dianas Popularität darauf zurück, wie stark sich Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit ihr identifizieren konnten. Charles sagte: „Ich glaube, sie bedeutete für verschiedene Menschen unterschiedliche Dinge. Und ich denke, besonders Frauen in einem ähnlichen Alter haben ihr eigenes Leben sehr stark in ihres hineinprojiziert.“

Diana war von 1981 bis 1996 mit dem damaligen Prinzen Charles verheiratet. Das Paar hat zwei Söhne: William, Prince of Wales, (44) und den 41-jährigen Prince Harry, Duke of Sussex. Charles Spencer – der in seinem kommenden Buch ‚Swan Song: Diana, My Sister‘ die Lebensgeschichte Dianas erzählen wird – ist das jüngste von fünf Kindern von John Spencer und Frances Shand Kydd. Er wuchs mit seinen drei älteren Schwestern auf – Lady Sarah McCorquodale, mit 71 die Älteste, gefolgt von Lady Jane Fellowes, 69, und Diana, die 1961 geboren wurde. Er hatte außerdem einen älteren Bruder namens John, der jedoch 1960 nur wenige Stunden nach seiner Geburt starb.