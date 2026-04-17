Stars Charli XCX trägt Hochzeitskleider ‚die ganze Zeit‘

Charli XCX - Wuthering Heights UK Premiere - February 2026 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.04.2026, 13:00 Uhr

Charli XCX trägt eines ihrer Hochzeitskleider „die ganze Zeit“.

Die 33-jährige Sängerin heiratete George Daniel im Juli vergangenen Jahres und trug bei ihren Feierlichkeiten in London mehrere Kleider. Sie verriet, dass sie nicht nur ihr Afterparty-Outfit schon vor dem großen Tag auf der Bühne getragen hatte, sondern auch den Look, den sie bei ihrer zweiten Feier zwei Monate später in Sizilien trug, „umgestalten“ wird.

Über das cremefarbene Saint-Laurent-Minidress aus gerüschtem Jersey, das sie in London trug, sagte Charli in einem Video für die britische ‚Vogue‘: „Ich versuche immer, nicht zu denken: ‚Das sind meine Popstar-Klamotten und das sind meine Alltagsklamotten.‘ So fühle ich auch bei meinem Hochzeitskleid. Ich werde das noch ganz oft tragen. Das Kleid, das ich auf meiner Afterparty getragen habe, trage ich buchstäblich die ganze Zeit.“

Über ihren Auftritt mit Air, bei dem sie einen Monat vor ihrer Hochzeit beim We Love Green Festival in Paris ‚Cherry Blossom Girl‘ sang, fügte sie hinzu: „Ich habe es zuerst in Frankreich auf der Bühne mit Air getragen, bevor ich darin geheiratet habe. Warum nicht? Mein Mann trägt seine Anzüge schließlich auch ständig wieder.“

Bei der prominent besetzten Hochzeit in Scopello auf Sizilien tauschte Charli dann erneut das Eheversprechen mit dem The 1975-Schlagzeuger aus, diesmal in einem elfenbeinfarbenen, schräg geschnittenen, transparenten Slipdress aus Seidenchiffon mit verlängerter Schleppe – und auch für diese Danielle-Frankel-Kreation hat sie bereits Pläne. Sie sagte: „Ich werde das ganz oft tragen. Ich werde es einfach auseinandernehmen und auf verschiedene Arten tragen. Das Kleid, in dem ich geheiratet habe, hat dieses Unterwäscheteil mit wallendem Stoff, das man anbringen oder wieder abnehmen kann. Und wenn man das nicht kann, werde ich dafür sorgen, dass man es kann. Damit ich es als meinen eigenen kleinen Unterwäsche-Moment tragen kann…“ Sie Musikerin hält nichts von der unausgesprochenen Regel, besondere Outfits wie das Hochzeitskleid nur ein einziges Mal zu tragen: „Ich habe so großes Glück, mit diesen Designern an diesen unglaublichen Stücken arbeiten zu können, also werde ich sie die ganze Zeit tragen.“

Obwohl sie mit George glücklich ist, betonte die ‚House‘-Sängerin, dass er ihr nicht allzu viel Inspiration für ihr Songwriting liefern werde. Sie sagte: „Ich möchte nicht für immer Songs über meinen Mann schreiben. Ich bin mir nicht sicher, wie interessant das ist, und er weiß das. Wenn ich über unsere Beziehung schreibe, dann interessiert es mich wahrscheinlich nur, über einige der ungewöhnlicheren Gefühle des Verheiratetseins zu schreiben.“