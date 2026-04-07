Musik Sky Ferreira behauptet, ihre ‚alten Songs‘ seien für ‚Wuthering Heights‘ verwendet worden

Sky Ferreira - Met Gala 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.04.2026, 11:00 Uhr

Sky Ferreira hat angedeutet, dass einige ihrer alten Songs auf dem ‚Wuthering Heights‘-Album von Charli XCX verwendet worden sein könnten.

Die 33-jährige Sängerin veröffentlichte Anfang dieses Jahres den Soundtrack zum Drama-Film von Emerald Fennell. Nun deutete Sky an, dass Teile des Albums auf älteren Arbeiten von ihr basieren könnten. Sky äußerte sich dazu auf Instagram, nachdem ein Fan auf X einen Clip ihres Musikvideos ‚Everything Is Embarrassing‘ (2012) geteilt hatte. Der Beitrag enthielt den Kommentar: „Ich frage mich, womit sie ihr Geld verdient.“ Sky antwortete darauf auf Instagram: „Jemand hat mir deinen X-Account geschickt. Ich bin jahrelang auf Tour gewesen. Ich arbeite. Ich muss dir leider sagen: Dein Lieblingskünstler nimmt meine alten Songs auf. Ich hoffe, das beantwortet deine Frage.“

Sky, die beim Song ‚Eyes of the World‘ des Albums als Feature-Gast, Co-Autorin und Vocal Producer genannt wird, fügte später hinzu: „Ich wollte eigentlich nichts sagen. Es hat viele Dinge wieder hochgebracht, die ich sehr hart versucht habe hinter mir zu lassen.“ Inzwischen hat das Management von Charli auf Skys Aussagen reagiert. Gegenüber ‚Billboard‘ erklärte das Team: „Charli hat sieben Alben, vier Mixtapes und eine EP veröffentlicht und im Laufe ihrer Karriere unzählige Songs für andere Künstler geschrieben. Sie begann als Songwriterin mit ‚I Love It‘, und ihre Werke wurden von vielen Künstlern aufgenommen oder angeboten.“ Charli habe eigene Erfahrungen mit Verlags- und Produktionsverhandlungen und lege daher großen Wert darauf, Credits fair und korrekt zu vergeben.

Weiter hieß es: „Vor der Veröffentlichung des ‚Wuthering Heights‘-Albums wurde ein üblicher Prüfprozess für eine kleine Anzahl von Tracks durchgeführt, darunter auch Fragmente von Material aus früheren Sessions.“ Dieser Prozess umfasse Manager, rechtliche Vertreter, Künstler und Produzenten und beinhalte eine gründliche Prüfung von Archivmaterial und Demoaufnahmen. Abschließend: „Alle relevanten Parteien wurden durchgehend einbezogen, und das Album wurde vor der Veröffentlichung vollständig allen Beteiligten vorgespielt.“