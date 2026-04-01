Musik RAYE sorgt für neue Spekulationen um Bond-Song

Raye attends the 2026 iHeartRadio Music Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.04.2026, 18:00 Uhr

RAYE hat neue Spekulationen über den nächsten ‚James Bond‘-Titelsong angeheizt, nachdem ein Interview bei den iHeart Radio Awards viral gegangen ist.

Ein Gespräch mit Moderator Smallzy auf dem roten Teppich sorgte für Aufsehen, nachdem er das Video auf Instagram mit den Worten kommentierte: „Hat Raye gerade verraten, dass sie den nächsten ‚BOND‘-Titelsong macht?“ Auf dem roten Teppich der Veranstaltung in Los Angeles wurde RAYE gefragt: „Die Gerüchte beginnen mit vielleicht einem Bond-Song.“ Zögernd antwortete die ‚Where Is My Husband?‘-Sängerin daraufhin: „Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin nervös. Nein, es gibt kein Gerücht. Jetzt werde ich rot, und es sieht so aus, als gäbe es ein Gerücht. Nein, es gibt kein Gerücht.“

Eine Bestätigung war das sicherlich nicht, doch RAYE scheint alle Türen offen lassen zu wollen. Falls sie den 007-Song noch nicht aufgenommen hat, wäre sie definitiv offen dafür, wie sie hinzufügte: „Natürlich, wenn sie mich jemals dafür anfragen wollen, ist mein Posteingang offen.“

Bereits im März hatte William Hill bekannt gegeben, dass Olivia Dean nach ihrem Auftritt bei den diesjährigen BRIT Awards zur Favoritin für den nächsten Bond-Song geworden ist. Lee Phelps, Sprecher von William Hill, sagte, Olivias Schwung habe bei Bond-Fans sowie bei Wettenden eindeutig Anklang gefunden. Er erklärte: „Olivia Deans Triumph bei den BRIT Awards und ihre Live-Performance haben bei James-Bond-Fans eindeutig Eindruck hinterlassen, und sie ist jetzt unsere Top-Favoritin für den nächsten 007-Song.“ Er fügte hinzu: „Nach einem Wochenende, an dem Dean zur neuen Pop-Queen Großbritanniens gekrönt wurde, überrascht es nicht, dass sie als wahrscheinlichste Kandidatin für den Themesong des nächsten Bond-Films gilt.“

Bei Wetten knapp dahinter liegt RAYE (7/2), während Lana Del Rey (4/1) und Dua Lipa (7/1) ebenfalls als starke Kandidatinnen gelten. Harry Styles steht bei 10/1, während Miley Cyrus und Oasis mit 12/1 bewertet werden. Newcomer wie Chappell Roan und Charli XCX liegen bei 16/1.