Film Charlie Cox: Rolle in Rom-Com ‚Merv‘

Charlie Cox - September 2018 - Famous - King of Thieves World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.05.2024, 18:00 Uhr

Charlie Cox wurde an der Seite von Zooey Deschanel in der romantischen Komödie ‚Merv‘ gecastet.

Der 41-jährige Schauspieler hat für die Hauptrolle in dem Film unter der Regie von Jessica Swale für Amazon MGM Studios unterschrieben. Der Film dreht sich um ein entfremdetes Paar, das herausfindet, dass der gemeinsame Hund nach der Trennung depressiv ist und sich für eine unangenehme Versöhnung entscheidet. Sie nehmen dann ihr Hündchen mit in einen sonnigen Urlaub nach Florida, um dessen Stimmung zu heben.

Weitere Stars, die in dem Streifen mitspielen werden, sind Chris Redd, Patricia Heaton, David Hunt, Ellyn Jameson, Wynn Everett, Jasmine Matthews und Joey Slotnick. Linsey Stewart und Dane Clark haben das Drehbuch geschrieben, Matt Beer und Roma Downey produzieren den Film.

Charlie ist bekannt für seine Darstellung des Matt Murdock/Daredevil in der TV-Serie ‚Daredevil‘ und anderen Projekten im Marvel Cinematic Universe (MCU). Er erklärte erst kürzlich, dass er sich „verantwortlich“ fühle, den Ton anzugeben, wenn er eine Hauptrolle auf der Leinwand spielt. Er sagte dem Magazin ‚Total Film‘: „Ich denke, es liegt in der Verantwortung, den Ton anzugeben. Ich war an Sets, an denen der Hauptdarsteller das nicht ganz angenommen hat, und das kann zu seltsamen Gefühlen am Set führen.“ Cox hat im Laufe seiner Karriere sowohl auf der Leinwand als auch auf der Bühne Erfolg gehabt, aber immer noch einige seiner langjährigen Aberglauben beibehalten. Er sagte: „Auf der Bühne glaube ich ärgerlicherweise an einige dieser Dinge, wie zum Beispiel, dass man nie den Namen des schottischen Stücks sagt, und ich versuche, nicht zu pfeifen. Ich glaube nicht daran – ich will es nur nicht riskieren!“