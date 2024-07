Beauty & Fashion Zooey Deschanel über ihren größten Fashion-Fauxpas

Zooey Deschanel - Fashion Trust U.S. Awards 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2024, 16:00 Uhr

Zooey Deschanel erzählte, dass sie es bedauert, damals Hüftjeans getragen zu haben.

Die ‚New Girl‘-Schauspielerin findet, dass es einige nostalgische Trends gibt, von denen sie sich jedoch wünscht, sie würden ein Phänomen der Vergangenheit bleiben.

Die Darstellerin erinnerte sich jetzt daran, dass sie Anfang der 2000er Jahre dem modischen Trend folgte, obwohl ihr der Schnitt der Hose aber nicht besonders gut gestanden habe. Deschanel verriet gegenüber ‚People‘-Magazin: „Ich persönlich bin gar kein Fan von Hüftjeans. Sie stehen mir nicht. Aber wer sie trägt und toll darin aussieht – so wie Britney Spears –, der soll sie tragen! Ich erinnere mich an Filmfestivals, wo man Low-Rise-Jeans umsonst bekam und ich sie dann trug. Und dann dachte ich mir: ‚Warum sehe ich schlecht aus?‘ Es war so, dass sie einfach nichts für mich waren.“ Aber die 44-jährige Prominente blickt nostalgisch auf den Vera Bradley-Kulturbeutel zurück, den sie in der Highschool besaß, und freue sich darüber, für die Neuauflage mit der Marke zusammenarbeiten zu können. Die neue Kollektion bietet neue Verarbeitungen und Silhouetten bei Handtaschen, Gepäck und Accessoires sowie auch eine Modernisierung der Form, des Stoffes und der Farbe alter Favoriten wie Rucksäcke und Reisetaschen. Über die Kollektion sagte Zooey: „Es ist schwer, sich zu entscheiden. Ich liebe sie alle. Ich liebe das schwarz-weiße Blumenmuster. Es gibt ein weißes, das mir sehr gut gefällt. Es ist echt süß. Aber ich mag auch die klassischen Stile, weil sie einfach zu allem passen – deshalb fühle ich mich zu Schwarz und Weiß hingezogen.“